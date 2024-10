Le Prime Pagine dei giornali di domenica 13 ottobre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 13 ottobre 2024

San Teofilo, vescovo di Antiochia. Nel 169 Teofilo diventa sesto vescovo di Antiochia dopo l’apostolo Pietro. Di origini pagane, si era convertito al cristianesimo osservandone i costumi e leggendo la Bibbia. È autore di molte opere contro le eresie del tempo, in difesa della dottrina della fede e a commento delle Scritture. (Leggi).

I TITOLI DI GIOVEDI’ 13 OTTOBRE 1994

“Lasciateci piangere in pace”. I genitori di Giulia straziati dal dolore, chiusi in un dignitoso silenzio. La bimba nata senza reni. Dopo la donazione delle cornee ancora profonda commozione a Castelmassimo. La famiglia ha chiesto di essere lasciata nella più completa tranquillità. Don Andrea Coccia: “Il gesto di Serena lo ricorderò sempre nelle mie omelie. Il suo esempio non va dimenticato”.

Frosinone. La maggioranza frana sulla questione morale: no a Umberto Grande nella società interporto. Stop agli inquisiti. Deciso un consiglio sulle caro acqua aperto a tutti. I consiglieri di Alleanza Nazionale offesi da una frase su Misserville pronunciata da Miranda Certo.

Atti osceni, Cicciolina in tribunale. Ilona Staller imputata per uno spettacolo al Nestor. La pornostar dovrà comparire dinanzi ai giudici del capoluogo il 25 ottobre. La sua esibizione fu filmata in segreto dalla Digos.

Morte in corsia, troppi misteri. L’autopsia chiarirà le cause del decesso di Sergio Natalizio. Tre medici dell’ospedale di Sora intanto sono finiti sotto inchiesta. Si ipotizza nei loro confronti l’omicidio colposo.

Unione industriale, domani sarà inaugurata la nuova sede. Frosinone. “È un palazzo con tanti vetri: la gente di Frosinone potrà vedere il nostro lavoro, cosa si fa nel quartiere generale dell’unione industriale”. Lo dice il presidente Augusto Pigliacelli.

Domani la Ciociaria si ferma. Due maxi cortei sfileranno per le vie del capoluogo ed a Cassino. Si sciopera contro la manovra economica del Governo e per salvaguardare l’occupazione. Saranno assicurati solamente i servizi essenziali. Il sindacato: “La ripresa c’è, ma non si vedono i posti di lavoro promessi”.

Cassino. La Giunta dice stop ad edilizia selvaggia: si ridisegna il futuro urbanistico della città. Gli amministratori hanno incontrato anche l’abate per ricostruire la torre campanaria e la funivia di Montecassino. Si ad altre case Iacp.

Fiuggi. Golf, via ai lavori del super campo. Pronto tra un anno, sarà tra i migliori d’Italia.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 13 ottobre 2024.

