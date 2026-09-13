Le Prime Pagine dei giornali di domenica 13 settembre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 13 settembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 13 settembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN GIOVANNI CRISOSTOMO, VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA. Alla storia è passato con il soprannome di “bocca d’oro” per la meravigliosa capacità di parlare delle cose della fede. S. Giovanni Crisostomo nasce nel 349 circa ad Antiochia. Patriarca a Costantinopoli, muore esiliato per aver condannato senza paura la corruzione del clero e della corte bizantini. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDì 13 SETTEMBRE 1996

Bambini usati e maltrattati. Al Telefono Arcobaleno segnalati i casi di pedofilia e prostituzione. Nuovi servizi istituiti in questura per i minori: basta chiamare il 113 per avere il pronto intervento della Polizia. Ieri primo vertice con i Comuni, la Provincia, la USL ed il provveditorato, promosso dal questore Mastrocinque.

Accusa Exodus di maxi speculazione, indagherà la procura. Bufera sulla comunità antidroga. La magistratura dovrà fare luce sull’acquisto di sei villette a Cervaro.

Scovati 50 falsi invalidi, saranno licenziati. Clamoroso esito delle visite mediche eseguite su 120 bidelli e insegnanti in servizio presso le scuole ciociare. Già partite le prime 10 lettere per le sospensioni dal lavoro. Presso rapporto alla magistratura.

“Io Prete sadomaso? Solo calunnie“. Parla il sacerdote più chiacchierato del Sorano. A Fontechiari i fedeli non lo vogliono come parroco: “Se serve – minacciano – ricorreremo anche al Vaticano”. Il vescovo Luca Brandolini sfugge lo scottante argomento. Il sindaco Manlio Ferrante chiederà la revoca dell’assegnazione della parrocchia.

Mistero sui bidoni abbandonati nel bosco. È allarme ambiente. Potrebbero essere oli tossici. Il contenuto dei fusti è ora sotto esame dei tecnici della Usl. Indagini per scoprire l’inquinatore.

Beffati, denuncia nel consorzio. In un esposto i contadini di Pontecorvo ipotizzano estorsione e truffa. Da anni proprietari terrieri non ricevono alcun servizio mentre sono costretti a pagare salate bollette.

Tartassati dalle bollette dell’acqua. Cittadini di Alatri infuriati, Comune in tilt.

LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 13 SETTEMBRE 2026

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