Le Prime Pagine dei giornali di domenica 14 dicembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 14 dicembre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa, carmelitano scalzo. San Giovanni della Croce, maestro di teologia e mistico spagnolo del ‘500, fu riformatore della famiglia carmelitana insieme a Santa Teresa di Gesù. Proclamato Dottore della Chiesa da Papa Pio XI nel 1926, è soprannominato nella tradizione “Dottore mistico”. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 14 DICEMBRE 1995

Scuole, quella sporca dozzina. Su 27 istituti almeno 12 sono in condizioni indecenti e pericolose. Tutte di pertinenza della provincia e l’assessore Oreste Della Posta ammette “situazione drammatica“. Non vi sono i fondi necessari per realizzare nuovi edifici ma anche se si trovassero i comuni, non mettono aree a disposizione.

“Rifate il progetto altrimenti niente bretella“. Alatri, scontro Comune-Regione. Si ritorna a parlare del tratto della superstrada Frosinone-Sora che dovrà congiungere Castel Massimo con la strada statale 155 per Fiuggi.

Giorgia senza un padre. La triste storia della bimba che non risulta nata. La polizia indaga.

Rapinata gioielleria: bottino 150 milioni. Alatri, colpo all’oreficeria Pavia.

Cimiteri, 30 sindaci nei guai. Nuovo rapporto in procura segnalati sei primi cittadini. Sviluppi nell’inchiesta sull’incenerimento delle bare dei vestiti dei defunti che è interessato 18 comuni. Ieri i ispezioni dei carabinieri nei camposanti di Ausonia, Coreno, Esperia e Monticelli: rilevate numerose irregolarità.

“Caro presidente, troppe bugie sull’alta velocità“. Comitati anti-TAV contro Regione. I cittadini: “Calpestate le promesse fatte prima delle elezioni“.

Anagrafe self-service. Il distributore di certificati è attivo anche nei festivi. Iniziativa del Comune di Veroli.



