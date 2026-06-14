Le Prime Pagine dei giornali di domenica 14 giugno 2026

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 14 giugno 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 14 giugno 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
Sant’Eliseo, profeta. È un ricco possidente originario di Abelmeula, il successore di Elia, e si chiama Eliseo. Il più taumaturgico tra i profeti dell’Antico Testamento, non lascia però nulla di scritto, anche se preannuncia con forza la salvezza per tutti gli uomini. Muore nel 790 a.C. e viene seppellito a Samaria. (Leggi tutto)
I TITOLI DI VENERDÌ 14 GIUGNO 1996
Quindici anni per un omicidio. Uccisero Rolando Gizzi, condannati Dario Bartolomei e il suo aiutante. A Filettino la sparizione di 60 capre fu all’origine della lite che sfociò poi nel delitto la sera di un anno fa. I giudici della Corte d’Assise hanno accolto le tesi dei difensori, concedendo le attenuanti della provocazione
Il decisionista Gentile difende le sue scelte. PdS e Patto si infuriano. In Provincia, il presidente Loreto Gentile appare sempre più isolato. I partner di maggioranza del centrosinistra, in primo luogo PdS e Patto chiedono con insistenza un chiarimento. Il suo decisionismo non piace a nessuno.
Concorso alla Usl chiesti otto rinvii a giudizio. Lo ha vinto la moglie di un medico all’epoca coordinatore sanitario della ex Usl FR5 di Ceccano.
Adotta un cane, paga il Comune. Singolare iniziativa: 4000 lire al giorno a chi ospita un randagio. A Fiuggi lunedì il Consiglio discuterà la proposta della maggioranza poi via libera per salvare gli animali abbandonati.
Sindaco infuriato con la Regione per il nuovo ospedale. A Cassino non arrivano i 75 miliardi per avviare la costruzione di un nuovo ospedale nel vivaio Forestale di San Pasquale. La Regione infatti non ha ancora mandato al ministero del Tesoro il progetto per ottenere il consenso.
Il professore indagato: “Le dissi togliti la maglia bagnata“. A Sora dopo la denuncia di una sua allieva del liceo.