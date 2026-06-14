Le Prime Pagine dei giornali di domenica 14 giugno 2026

Marzia Mastroianni e Diego Ciocconi, titolari della storica attività di Ferentino, hanno deciso di chiudere dopo 28 anni di lavoro e passione. “Vogliamo intraprendere un altro percorso e garantire alla nostra famiglia un futuro diverso”. “Il Capriccio” ha portato avanti dal 2000 un progetto con le scuole della città, fornendo la pizza a 1 euro a migliaia di studenti. Durante il Covid Marzia e Diego si sono distinti per un’iniziativa di grande valenza sociale regalando ogni giorno la pizza ai più bisognosi