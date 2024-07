Le Prime Pagine dei giornali di domenica 14 luglio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 14 luglio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Camillo De Lellis, sacerdote, fondatore dei ministri degli infermi. San Camillo de Lellis offre un messaggio particolarmente attuale, perché stimola a vivere il primato della carità. Nell’Enciclica “Deus caritas est”, Papa Benedetto XVI lo annovera tra i “modelli insigni di carità sociale”, additandolo ad esempio per tutti gli uomini di buona volontà. (Leggi qui).

I TITOLI DI GIOVEDI 14 LUGLIO 2022

Covid, balzo dei ricoverati. Al via da oggi la quarta dose per over 60 e fragili: la mappa degli hub allestiti dalla Asl. Ieri ci sono stati 991 nuovi positivi su 4.134 tamponi e il decesso di una 67enne di Anagni.

Giunta Mastrangeli. «Squadra competente e piena di passione».Mastrangeli presenta il governo cittadino e istituisce tre nuove deleghe. Incarichi anche a due consiglieri della lista del sindaco. Apertura ad Azione. Cultura a Geralico (FdI), donna al debutto: «Recuperare identità e riscoprire radici». Sardellitti (Azione): laboratorio politico.

Traffico di rifiuti e truffa, ventinove rinvii a giudizio. L’operazione Maschera sulla gestione degli impianti Saf di Colfelice e Mad. Il comune di Frosinone parte civile, ha chiesto danni per un milione di euro.

Scontro in scooter, 17enne in coma. Lo schianto nel cuore della notte all’altezza dell’incrocio tra corso della Repubblica e via Enrico De Nicola. Città con il fiato sospeso per il ragazzo molto conosciuto. La vicinanza del sindaco Salera al padre, dipendente comunale.

Frosinone, test ricco di gol. Fiuggi i giallazzurri battono 17-0 una rappresentativa locale: tripletta di Parzyszek. Grosso dà spazio a 25 giocatori. In rete dodici canarini, doppietta per Luca Moro. Mercato, l’attaccante Novakovich a un passo dal Venezia.

