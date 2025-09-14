Le Prime Pagine dei giornali di domenica 14 settembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 14 settembre 2025.
IL SANTO DEL GIORNO
Sant’Alberto, patriarca di Gerusalemme. Uomo famoso per la sua saggezza, Alberto. Vescovo di Vercelli dal 1185, diventa Patriarca latino di Gerusalemme. Riforma la Regola carmelitana con scelte che faranno scuola per secoli. Viene ucciso per vendetta dal capo degli Ospitalieri del S. Spirito, allontanato da Alberto per cattiva condotta. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDì 14 SETTEMBRE 1995
Scuole, il caos nei trasporti. Il Cotral accusa: “Nessuno ha documentato le esigenze degli studenti, dicendo anche quanti sono“. Bus strapieni, tempi non coordinati con gli orari delle elezioni. Il provveditore corre ai ripari e convoca la prossima settimana un vertice con tutti i presidi ed i direttori didattici.
Maxi appalto contestato, la Usl: “Tutto in regola“. Replica a De Angelis e Padovano.
“Mio figlio è tornato a drogarsi“. Metodo Urod. Denuncia di un avvocato di Cassino contro la società Cita Italy.
Valverde, morte annunciata. Mentre continua l’agitazione dei 32 dipendenti che da gennaio non percepiscono il salario. Nessuna prospettiva per salvare il consorzio lattiero caseario. Sia la Regione che il ministero del Lavoro si mostrano molto freddi nei confronti dell’azienda finita nel mirino dei magistrati.
In due rapinano le Poste. Anagni. Bottino di 100 milioni. Erano armati con mazza e pistole.
Arrestato per estorsioni a due commercianti. Castrocielo. Preso in albergo. Si trovava tranquillamente in una delle camere dell’albergo Vecchia Romagna di Castrocielo quando i carabinieri della compagnia di Pontecorvo e gli uomini della Squadra Mobile di Frosinone, coordinati dal vice Questore Mino di Santis, gli hanno fatto scattare le manette attorno ai polsi..