Le Prime Pagine dei giornali di domenica 15 dicembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Valeriano, vescovo in Africa e martire. Vescovo di Avensano (oggi Tunisia), è stato testimone della fede in Gesù vero Dio e vero uomo durante la persecuzione dei Vandali. Il Re Genserico, ariano, lo costringe a vivere per strada, ottantenne, per essersi rifiutato di consegnare gli arredi sacri della Chiesa. Muore di stenti nel V sec. (Leggi)

I TITOLI DI GIOVEDI’ 15 DICEMBRE 1994

La Ciociaria strangolata. Non si costruiscono strade, treni a passo d’uomo, niente servizi. Drammatica radiografia della situazione delle infrastrutture in provincia attraverso i dati istat. Domani in una conferenza alla Provincia gli esperti faranno un esame del quadro allarmante per indicare come aiutare l’economia.

Sentito veterinario sotto inchiesta per i cani d’oro. Truffa e falso, coinvolti in 16. Intanto un’operazione congiunta tra carabinieri e usl ha portato alla scoperta di 150 suini clandestini a Veroli. Indaga anche la Finanza.

Fuori pericolo autista accoltellato. Si è aggravata la posizione di un complice dell’aggressore. Oggi interrogatorio per il giovane di Pontecorvo che ha colpito al petto per gelosia il suo rivale di di Castro dei Volsci.

«No al treno superveloce». Il consiglio comunale di Cassino revoca i pareri favorevoli. Alta velocità, cresce la protesta in Ciociaria: accettando un coordinamento per bloccare l’opera. L’assessore Sacco: “Abbiamo chiesto più volte di incontrare Iricav, ma ci hanno preso in giro. Siamo pronti anche a far sospendere i lavori”.

Rete idrica e fognaria: il piano comunale è arrivato ad una svolta. A Cassino consulenza legale. Un avvocato chiarirà alla giunta se i lavori da diciotto miliardi dovranno essere eseguiti per forza dalla Sps. Il progetto ancora fermo in Regione.

Aree edificabili tutti assolti. Tredici amministratori di Arpino prosciolti in istruttoria. Erano accusati di avere favorito i terreni di parenti ed amici. Intanto quattro ex sindaci di Sant’Elia Fiumerapido a giudizio il sedici gennaio per abuso e falso.

