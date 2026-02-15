Le Prime Pagine dei giornali di domenica 15 febbraio 2026

A distanza di 4 anni l’ex maresciallo e numero uno del Consiglio comunale di Ferentino rientra in politica aderendo al nuovo partito del segretario Giuseppe Basile e del presidente Mirko Greco. E’ stato l’inventore della sciarpa amaranto. “Sarò al servizio della Ciociaria e in particolare della mia città. Saremo presenti con le nostre liste in tutti i comuni”