Le Prime Pagine dei giornali di domenica 15 febbraio 2026

IL SANTO DEL GIORNO
Sant’Onesimo, discepolo di San Paolo. Schiavo a Colossi, dopo aver derubato il padrone Filemone, discepolo di S. Paolo, fugge a Roma. Qui, incontra l’Apostolo delle Genti, prigioniero, che lo converte e lo rimanda a Filemone, chiedendogli di accoglierlo non più come schiavo ma come fratello. Onesimo evangelizza l’Asia Minore. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDì 15 FEBBRAIO 1996
Caccia alla prigione sui monti. Polizia e i carabinieri, con un elicottero, hanno battuto la Valcomino. Casalvieri. Le indagini sul fallito sequestro del figlio del re dei palloncini: individuati tutti i membri della gang. Oggi il presunto capo banda, Carmine Gismondi, arrestato poco prima che entrasse in azione, comparirà davanti al giudice antimafia.
L’ordine degli ingegneri accusa: dai Comuni incarichi sospetti. Replica sdegnato il sindaco di Atina.
Maxi appalto, nuovi sequestri. Usl, gara da 186 miliardi: presa la fattura del legale che ha redatto il capitolato. Procede l’inchiesta giudiziaria per la quale quattro dei cinque membri della commissione giudicatrice sono indagati per abuso d’ufficio.
Super vertice di Gatti sui cani. Dieci sindaci alla Provincia con Usl e Regione sull’emergenza randagi. Per fronteggiare il fenomeno si è deciso di acquistare un’area a Ceprano e crearvi un maxi canile consortile. Intanto concessa una proroga ai tre canili esistenti in Ciociaria affinché non diano seguito alla minaccia di liberare tutti gli animali.
Nuovo assessore, il Pds chiede la verifica al sindaco. Cassino. Dopo la nomina di D’Orefice. La quercia vuole che il Partito Popolare entri prima in maggioranza.
Una figuraccia spaziale. Acuto vuole festeggiare il suo astronauta ma gli enti non danno soldi.
Cambiano tutti i ginecologi. Anagni. In ospedale proteste di rifondazione contro la Usl.
LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 15 FEBBRAIO 2026
