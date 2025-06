Le Prime Pagine dei giornali di domenica 15 giugno 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 15 giugno 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Vito, martire in Lucania. L’unico dato storico è il martirio in Lucania, ma il culto di San Vito è attestato fin dal V secolo. Forse siciliano, è noto per i prodigi di guarigione che opera per la sua fede: è invocato contro epilessia e corea, malattia dai movimenti incontrollabili, detta “ballo di San Vito”. (Leggi)

I TITOLI DI GIOVEDI’ 15 GIUGNO 1995

ASI in bolletta, chiede la carità. Intervista al commissario regionale Liliana Canino, da un mese e mezzo al timone dell’ente. Il consorzio industriale è paralizzato dai debiti e dal Tar. Appello ai comuni affinché concedano le licenze edilizie ai nuovi stabilimenti: chiesto a enti e banche di ripianare il passivo di 2 miliardi.

Appalti e camorra, interrogato Carlo Bartolomucci. Per l’ingegnere solo abuso d’ufficio. L’ex sindaco di Sora e presidente dell’Istituto case popolari di Frosinone è accusato di non avere controllato una ditta a cui fu affidato un subappalto 10 anni fa.

Il NAS indaga, la USL risparmia. Dimezzato il consumo di emoderivati da quando i carabinieri sono diventati di casa.

Fondo cassa per le scuole. Iniziativa dell’assessore Della Posta per mettere fine ai tempi lunghi di intervento per le riparazioni. La Provincia farà gestire ai presidi i soldi per la manutenzione. Il provvedimento accolto favorevolmente dai capi di istituto. L’associazione dei presidi: “Anche i comuni adesso dovranno darci l’autonomia“.

Comune in bolletta. Si blocca l’intesa per la Multiservizi. Non parte la società, la Cisl lancia accuse alla giunta che con i suoi tentennamenti rischia di far naufragare un’iniziativa che darà lavoro a 40 cassintegrati.

Cavalla sparita 11 anni fa: lite infinita in Pretura. Undici anni per non fare giustizia. Al centro della disputa giudiziaria che si trascina dal 1984 di fronte al Pretore penale di Cassino, c’è una puledra dal manto chiazzato scomparsa mentre pascolava sui monti di Acquafondata.

