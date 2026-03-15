Le Prime Pagine dei giornali di domenica 15 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

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Le Prime Pagine dei giornali di domenica 15 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

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IL SANTO DEL GIORNO

San Zaccaria, Papa. Ultimo Papa greco, Zaccaria sale al Soglio petrino nel 741. La situazione del tempo era burrascosa, tensioni con l’Impero d’Oriente e i Longobardi a scorrazzare per l’Italia. Zaccaria si distingue per la sua capacità di mediazione. Consacra re Pipino il Breve, prima investitura da parte di un Papa. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDì 15 MARZO 1996

Ciarrapico a giudizio per truffa. Come amministratore dell’ente Fiuggi avrebbe scontato crediti inesigibili. Vittima del presunto raggiro la Safim, finanziaria pubblica del Efim, che avrebbe anticipato 7 miliardi e mezzo. Il 5 giugno l’ex re delle acque minerali dovrà comparire dinanzi al giudice delle indagini preliminari con il direttore della Safim.

Ore 17:00, scoppia la bomba: Misserville non si candida. La Ciociaria verso le elezioni. Intanto tutto risolto nell’Ulivo. Dini vuole Cassino. Il Partito Popolare a Sora.

Mutuati, indagini su due medici. Amaseno. Passaggio di centinaia di assistiti da un sanitario all’altro. I carabinieri avrebbero sentito oltre 200 persone e molte hanno detto di non avere autorizzato cambi di dottore.

Rifiuti, il ricatto di Salvati. Un ponte romano ostacola l’avvio dell’impianto di Colfelice. San Giovanni incarico. Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune: il reperto archeologico non si tocca. Il primo cittadino: “La nostra è una forma di lotta legittima, vogliamo solo che venga ridotto il bacino del consorzio di riciclaggio“.

Intesa sulla pubblicità tra Astif e Sanpellegrino per l’acqua di Fiuggi. Insieme stanziano 5 miliardi. Intanto, via libera per realizzare il nuovo imbottigliamento.

LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 15 MARZO 2026

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