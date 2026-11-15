Le Prime Pagine dei giornali di sabato 15 novembre 2026

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 15 novembre 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 15 novembre 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
Sant’Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa, domenicano. “Dottore universale”, grande riformatore dell’Ordine Domenicano, Alberto si guadagna già in vita l’appellativo di “Magno”. Maestro di San Tommaso d’Aquino, per tutta la vita si divide tra l’insegnamento, che predilige, e le cariche che gli vengono assegnate, fino alla morte nel 1280. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDI’ 15 NOVEMBRE 1996
Scaricano letame in riva al sacco. Tonnellate di fanghi della porcilaia Corbelli ammassati lungo il fiume. I carabinieri intervengono quando erano già stati effettuati quattro viaggi dalla mega azienda. Denunciati il titolare dell’allevamento che conta 11.000 capi e il proprietario del terreno che raccoglieva i liquami.
Niente più viaggi costosi e basta coi vestiti firmati. Il ciociaro tira la cinghia. Ricerca della sapienza sui consumatori.
Randagi, scontro tra veterinari e sindaci. Secca replica del capo del servizio Usl a Moretti del Comune di Cassino.
La carica di migliaia di disperati. I comuni offrono lavori socialmente utili a chi è disoccupato da più di 24 mesi. In tutta la provincia 2300 posti disponibili. Già una valanga le richieste inoltrate per 800.000 lire lorde al mese fino a marzo. I fondi statali bastano solo per quattro mesi e tutti sperano che vengano aumentati. Intanto quelli che già prestano la loro opera non vengono pagati da luglio.
Licenziamenti alla B and W. Fallisce la mediazione del ministero. Intanto si fa più concreto il rischio di chiusura per la Ime di Ceprano: trattative appese a un filo.
LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 15 NOVEMBRE 2026
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