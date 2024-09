Le Prime Pagine dei giornali di domenica 15 settembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 15 settembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Nicomede, martire sulla via Nomentana. All’epoca di Domiziano, nel I secolo, il sacerdote romano Nicomede viene scoperto a seppellire i cristiani vittime delle persecuzioni. Arrestato, si rifiuta di sacrificare agli dei, viene ucciso e gettato nel Tevere. Il suo corpo, recuperato da un chierico, è poi seppellito sulla via Nomentana. (Leggi qui).

I TITOLI DI GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE 1994

Aperta un’inchiesta alla Usl. Il direttore generale dispone verifiche sui viaggi offerti ai medici. Intervista al super manager Torti dopo il caso Palermo e le disfunzioni avvenute in alcuni ospedali ciociari. Per le frequenti rotture dei macchinari il dirigente non ha soluzioni: “Sono vecchi e non possiamo comprarne di nuovi“.

Sgravi alle aziende annullati, la Provincia ricorrere al Tar. Industriali soddisfatti. Invito alla mobilitazione. Gli esponenti delle associazioni imprenditoriali sollecitano l’ente a farsi carico dei tanti problemi delle fabbriche locali.

La Regione vuole i soldi da Tigani. Conservatorio. Dopo le inchieste giudiziaria e ministeriale. Per l’incisione di un compact disk non potevano essere spesi i fondi regionali. Oggi consiglio di amministrazione della scuola.

“Mi hanno torturato, volevano soldi“. Alatri. Parla l’infermiere sequestrato da tre extracomunitari. L’uomo, sparito per tre giorni, accusa tre stranieri, ma i carabinieri nutrono molti dubbi su questa versione.

Comuni, un futuro di Boc. Ai sindaci piace l’idea di avere i cittadini come creditori. Le amministrazioni locali potrebbero emettere buoni ordinari comunali: le reazioni in Ciociaria. Sandro Lunghi ed Enzo Di Stefano pronti a sfruttare l’occasione appena sarà possibile. A Sora ne ha discusso la giunta. Scettici il banchiere Zeppieri e il presidente della Popolare Di Cosimo, cauti i vertici di Federlazio e Unione industriale.

