Le Prime Pagine dei giornali di domenica 16 agosto 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 16 agosto 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 16 agosto 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
SAN ROCCO, PELLEGRINO. Nato a Montpellier, Rocco a 20 anni si spoglia di tutti i suoi beni e parte in pellegrinaggio per Roma. Arrivato ad Acquapendente si mette a servizio degli ammalati di peste operando miracolose guarigioni. Sospettato di spionaggio, viene arrestato e muore in carcere a Voghera intorno al 1379. (Leggi qui).
LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI DOMENICA 16 AGOSTO 2026
Il 16 agosto. è uno dei cinque giorni dell’anno in cui i quotidiani cartacei non sono in edicola, essendo festivo il 15 di agosto. Le altre date sono il giorno di Natale ed il dopo Natale (25 – 26 dicembre), il 1° gennaio, ed il Lunedì di Pasquetta.
(Foto di copertina: gph-foto.de © DepositPhotos.com)