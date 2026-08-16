Le Prime Pagine dei giornali di domenica 16 agosto 2026

I consiglieri Petricca e Martino di FutuRa denunciano la «deriva negazionista» sui dati epidemiologici. La risposta: la critica è legittima, ma la distinzione tra eccesso statistico e causa dimostrata è fondamentale. E in 22 anni il SIN Valle del Sacco è bonificato solo per il 2% della sua estensione. Questi sono dati.