Le Prime Pagine dei giornali di domenica 16 febbraio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Giuliana, vergine e martire di Nicomedia, in Campania. Giovane cristiana, il padre, pagano, la promette in sposa al prefetto Eleusio, anch’egli pagano. Lei accetta a patto che l’uomo si converta. Denunciata come cristiana, viene arrestata e torturata, ma non rinnega la fede. Viene decapitata verso il 305, al tempo dell’imperatore romano Massimiano. (Leggi).

I TITOLI DI GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 1995

Maxi appalto poco chiaro. Nel mirino progetti e lavori per 186 milioni decisi dalla Usl. Il Vice presidente del Consiglio Regionale Danilo Collepardi solleva dubbi sugli incarichi ai progettisti. Si dovranno realizzare i nuovi ospedali di Frosinone e Cassino, ristrutturare quello di Ceccano e costruire le sedi dei distretti sanitari.

Costose medicine e protesi per decine di milioni mai utilizzate e ora scadute. I Carabinieri del nucleo anti-sofisticazioni indagano all’ospedale. Sperperi di denaro pubblico. Gli investigatori mirano ad accertare se ci siano stati acquisti non necessari per favorire qualche fornitore. I prodotti sotto accusa erano nascosti.

Morì insieme ai suoi gemelli. La procura indaga sul decesso di una gestante a Cassino. Sandra russo al quinto mese di gravidanza era incuria al locale ospedale. Poi fu trasferita a Roma punto il marito della donna “perdeva sangue dalla bocca e aveva dolori i medici mi rassicuravano”.

“Vuoi un lavoro? Paga”. Ceprano, prometteva posti fantasma in cambio di soldi. arrestato. Le indagini dei carabinieri sono partite da Castro dei Volsci dove sono state truffate 8 famiglie. Per un impiego alle Ferrovie o alla Telecom venivano chiesti dai 20 ai 35 milioni. Adesso si indaga per individuare altri giovani raggirati.

Eccezionale siccità, scatta l’allarme in 18 Comuni. Sorgenti in calo del 30%. Ad Alatri l’acqua viene distribuita nelle case con le autobotti. Il comune intanto stanzia 250 milioni per realizzare un pozzo.

Sora. L’Enel taglia la corrente alla mensa scolastica, chiesti i danni.

