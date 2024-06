Le Prime Pagine dei giornali di domenica 16 giugno 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 16 giugno 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santo Quirico e Giulitta, martiri. Madre e figlio, Giulitta e Quirico subiscono le persecuzioni anticristiane di Diocleziano nel 305. Arrestati a Tarso, attuale Turchia, lei non vuole abiurare ed è costretta a vedere uccidere il figlio appena bambino che, proclamatosi a sua volta cristiano, risulta essere tra i martiri più giovani. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 16 GIUGNO 1994

Papaveri rossi per i caduti. Le celebrazioni per il 50º anniversario della distruzione completa della città. Giornata inglese a Cassino, il duca di Kent con i reduci. Attimi di commozione mentre centinaia di ex combattenti di diverse nazioni deponevano fiori nel cimitero di guerra.

Il Certamen a Daniele del ‘Carducci’. Arpino. Vince un italiano la gara internazionale di latino. Hanno partecipato 480 studenti provenienti dalle scuole di 18 nazioni europee e dagli Stati Uniti.

Indagati tre marescialli dell’Aviazione. Frosinone: avrebbero lucrato sulla mensa dell’aeroporto.

Con l’aiuto del computer aumenta l’autonomia dei portatori di handicap. Latina. Un progetto curato dai servizi sociali. Un’aula informatica per insegnare ai disabili ad organizzare il lavoro e lo studio. L’esperienza di Roberto e Francesca, due ragazzi che da alcuni mesi utilizzano il terminale per fare i compiti compiti..

