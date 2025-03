Le Prime Pagine dei giornali di domenica 16 marzo 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 16 marzo 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Ilario e Taziano, martiri di Aquileia. Antichi documenti attestano il martirio del vescovo Ilario e del diacono Taziano il 16 marzo 284. Le reliquie, prima custodite ad Aquileia, vengono trasferite a Grado per timore dei Longobardi. A loro viene dedicata una chiesa, poi ampliata in cattedrale, nella città di Gorizia di cui sono Patroni. (Leggi).

I TITOLI DI GIOVEDÌ 16 MARZO 1995

Candidati, duello in famiglia. Lunghi-Fanelli, zio e nipote in corsa per guidare il capoluogo. Provincia e Comune, ultime frenetiche ore per decidere chi schierare con i colori del Polo delle Libertà. Dopo la decisione dell’attuale sindaco di abbandonare lo schieramento di sinistra, tiro al bersaglio su di lui degli ex amici ed alleati.



Avvocati duri, si sciopera fino al 31 marzo. Cassino. Giustizia paralizzata. La protesta non è condivisa da tutti dal momento che già una commissione di esperti sta valutando la situazione e terminerà a fine giugno.

Inchiesta all’Università. A fine mese verranno interrogati i 30 docenti indagati. Tutti i nomi dei professori della facoltà di Lettere incriminati per abuso d’ufficio in merito all’assegnazione di incarichi e supplenze.

Al Nord i risparmi dei ciociari. Oltre 1000 miliardi utilizzati per finanziare attività nel settentrione. I frusinati si confermano infaticabili risparmiatori: ma solo il 58% delle somme accantonate viene reinvestito in Provincia. Nell’anno 1994 presso le banche sono stati depositati 4.877 miliardi, ma solo 2.849 sono stati poi prestati a famiglie, imprese e aziende locali.

Sora, oreficeria rapinata. Colpo in pieno centro, bottino di 20 milioni.

