Le Prime Pagine dei giornali di domenica 16 novembre 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 16 novembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 16 novembre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Margherita di Scozia. “Fulgido esempio di ottima moglie, madre e regina”: così il Martirologio Romano ricorda la figura di Santa Margherita di Scozia, celebrata dalla Chiesa il 16 novembre. Donna morigerata e caritatevole, sostiene il marito, re Malcom III, nel governo del reame e riforma la Chiesa scozzese. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI I TITOLI DI GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE 1995

Abusava delle figlie minorenni, arrestato. Luigi Malizia, 46 anni, manovale di Anagni, avrebbe approfittato delle due giovani negli ultimi mesi, dopo la morte della moglie. A raccontare i soprusi del padre padrone sono state le stesse ragazze di 13 e 17 anni. Già sette anni fa l’operaio finì in manette per maltrattamenti alla convivente ed al figliastro. Oggi sarà interrogato dal giudice.

Vuoi un posto alla Usl? Ci pensa il tuo padrino. Un posto alla Usl. Ci pensa il padrino. Questo è il sospetto della Digos che nella ricerca dei falsi invalidi ha puntato gli occhi sulla Usl o meglio sulla ex Usl di Ceccano. In particolare l’attenzione degli investigatori e puntata su un concorso svolto nel 1990.

TBC al tecnico femminile, le lezioni sospese. La ragazza, 17 anni, ricoverata al Forlanini. Test di controllo per i 400 studenti. Allarme sanitario a scuola.

Colfelice, a gennaio l’apertura. La Regione nomina un commissario per gestire il consorzio dello smaltimento rifiuti. La provincia ha individuato quattro siti per le discariche. Parla l’assessore Gatti. responsabile dell’ambiente: “Abbiamo superato gli ostacoli e non credo che ci saranno nuove proteste da parte dei comuni”.

Concessione edilizia sospetta, la procura fa sequestrare gli atti. Ad Isola del Liri. inchiesta in Comune. il sostituto procuratore di Cassino Roberto carrelli Palombi ha ordinato di prelevare il verbale della commissione edilizia compilato nella riunione del 13 gennaio scorso.

Inchiesta-Usl. A Cassino prima udienza per i quattro dipendenti, contestate le indagini.

