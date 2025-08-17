Le Prime Pagine dei giornali di domenica 17 agosto 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 17 agosto 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Chiara da Montefalco, abbadessa agostiniana. “La vita dell’anima è l’amore di Dio” diceva Santa Chiara da Montefalco, che a 6 anni si immerge in questo amore nel reclusorio retto dalla sorella. Badessa, si distingue per la sua saggezza e la scienza infusa. La sua spiritualità è incentrata sulla Passione di Cristo. Muore il 17 agosto 1308. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDì 17 AGOSTO 1995

Estate in città, si salvi chi può. L’ex assessore Spaziani Testa: “Utilizziamo i vigili urbani per far recapitare i farmaci agli anziani“. Chiesti servizi a domicilio per i più deboli. Il sindaco: “È troppo tardi”. Giuseppe Caruso, Segretario Cgil, sollecita il Comune a istituire squadre di operai per far fronte ai piccoli inconvenienti domestici.

Allarme criminalità: aumentano i furti negli appartamenti. I consigli per difendersi dai ladri.

Caccia al deposito della droga. Operazione Mezzagosto. Dopo gli otto arresti e le venti denunce, nuove indagini. Ieri in carcere gli interrogatori. In due incastrati dalle telefonate, respingono tutte le accuse.

Ucciso dai topi, pioggia di accuse. Cassino. I familiari della vittima denunciano i medici che avrebbero scambiato l’epatite per una influenza. L’inchiesta sul pescatore morto perché contagiato dalle urine dei ratti. Chiesta la riesumazione del cadavere per poter accertare tutte le responsabilità.

Assunzioni sospette in Comune, Alleanza Nazionale attacca il PdS. Ceccano. La giunta nel mirino. Ma il sindaco Cerroni replica: “Non facciamo favoritismi, c’è trasparenza“.

Ferentino: reintegrato dal Tar ex direttore Usl. Con sentenza numero 854, il Tribunale Amministrativo del Lazio ha accolto le ragioni rappresentate dall’ex direttore Usl Paolo Reali e lo ha reintegrato nel suo incarico di direttore amministrativo, capo servizio, della Usl di Ferentino.

Cassino: 21 giorni di musica teatro e sfilate per il battesimo delle nuove Fiat Bravo e Brava. Mai la presentazione di una nuova auto ha avuto i festeggiamenti che si stanno preparando tra Torino, Cassino e Piedimonte San Germano. Questo in previsione del lancio mondiale dei nuovi modelli che saranno commercializzati da fine settembre.

Rissa e insulti alla festa. Ad Amaseno. Per il mancato pagamento di una precedente esibizione.

LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 17 AGOSTO 2025





