Le Prime Pagine dei giornali di domenica 17 maggio 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 17 maggio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 17 maggio 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

San Pasquale Baylon, laico francescano, patrono delle Associazioni eucaristiche. Nato in Aragona, Pasquale fa il pastore. Al secondo tentativo riesce a entrare tra i Francescani Alcantarini di Santa Maria di Loreto ma resta laico, non sentendosi degno dei voti. Per la sua devozione è chiamato “il Serafino dell’Eucaristia”. Muore nel 1592, è canonizzato nel 1690. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 17 MAGGIO 2006

Lavoro, i comuni snobbano. Accuse dalla regione per il mancato utilizzo dei finanziamenti. Nel mirino le amministrazioni del capoluogo, di Sora e Cassino che non aprono i centri di iniziativa per l’occupazione. Il sindaco Enzo Di Stefano di Sora: “Abbiamo inviato il progetto tre anni fa, ma non ti hanno mai risposto“. Gli altri però ammettono i ritardi.

“Io bruto macché c’eravamo appartati solo per fare pipì”. Presunti abusi su un bimbo, l’arrestato davanti dal giudice.

In tribunale per separarsi, litigano e lei con un pugno stende il marito. Un amore all’ultimo pugno. Ne sono volati tanti ieri mattina nel tribunale di Cassino poco prima dell’udienza di separazione tra due coniugi residenti a Sora, ma originari di Balsorano.

“Voglio che l’Università critichi“. Primo obiettivo è quello di far partire a novembre giurisprudenza. Intervista al nuovo rettore Oronzo Pecere che ha lavorato per anni insieme al suo predecessore. Nei programmi c’è anche la volontà di arricchire i corsi di laurea delle facoltà esistenti e portare a compimento la costruzione delle nuove sedi.

Ultimatum del PSI al suo Sindaco. “Fuori l’assessore”. Ad Anagni l’incompatibilità di Cataldi.

Sette miliardi per il borgo medievale, parte il piano di recupero urbanistico. A Pontecorvo l’antico rione di Santo Stefano, scampato ai bombardamenti che durante l’ultima guerra distrussero la città, torna finalmente a sperare.

La frana avanza, case in pericolo. Da sei settimane continua lo smottamento, polemiche in comune.

LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 17 MAGGIO 2026

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