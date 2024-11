Le Prime Pagine dei giornali di domenica 17 novembre 2024

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 17 novembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Elisabetta d’Ungheria, terziaria francescana. Quando muore a 24 anni, nel 1231, Elisabetta per molti è già “Santa”. Sposa a 14 anni, madre a 15, vedova a 20, la donna sceglie la povertà francescana del Terz’Ordine. Lei, la regina, visita e assiste i malati, anche quelli ripugnanti. (Leggi)

I TITOLI DI GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE 1994

Cercasi manager per il parco. Il sindaco Lunghi: “Troverò i soldi necessari se sarò rieletto”. Per il polmone verde sul fiume Cosa servono 56 miliardi, il Comune vorrebbe emettere i Buoni ordinari comunali. Il primo cittadino: “a chi sottoscriverà buoni potremmo dare in garanzia tutte le opere previste”. Secondo Lunghi però servirà un manager che potrà essere essere scelto solo dopo le elezioni comunali.

Giovane immigrato accoltellato per una tazza di tè. A Ferentino rissa tra cugini.Il ferito se la caverà in 40 giorni, mentre l’aggressore è stato arrestato dai carabinieri. Sarà processato il 22 dicembre per tentato omicidio.

Doppio processo al direttore. Il responsabile dell’ufficio del lavoro coinvolto in 2 casi. Il 29 marzo Masi risponderà di abuso d’ufficio per avere raccomandato alcuni disoccupati. In quella stessa data dovrà rispondere di omissione di atti d’ufficio per avere ritardato l’assunzione di 2 operai.

Lavori, beffa all’ospedale. Cantiere bloccato da 11 mesi, spesi finora 2 miliardi. A Cassino. la ristrutturazione del Gemma de Posis procede a passo da lumaca, Indaga la Regione. L’ex comitato di gestione della usl FR 10 affidò nel 1990 l’opera alla società Sps di Roma che, a sua volta la subappaltò ad altre imprese.

L’Inail non chiude. Il ministero fa marcia indietro. A Sora l’ufficio non sarà soppresso. La trattativa è stata condotta dall’onorevole Flavio Tanzilli. E’ ancora guerra per tra il parlamentare locale e l’amministrazione comunale.

Inchiesta sul post terremoto. Ad Arce trentatré amministratori nel mirino della Corte dei Conti.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 17 novembre 2024.

Screenshot