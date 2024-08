Le Prime Pagine dei giornali di domenica 18 agosto 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 18 agosto 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Elena imperatrice. Madre di Costantino, l’imperatore che diede libertà di culto ai cristiani, Sant’Elena è commemorata il 18 agosto. Attenta alle necessità dei poveri e di profonda fede cristiana costruì importanti basiliche ed è ricordata per il rinvenimento della vera Croce di Cristo. (Leggi qui).

I TITOLI DI GIOVEDI 18 AGOSTO 2022

Intossicati, aperta un’inchiesta. Accertamenti di Asl e Carabinieri, si cerca di risalire alla causa dei malori al camping “Le Molette” di Trevi nel Lazio. Ieri altri casi. Resta l’ipotesi salmonella, ma legata all’inquinamento dell’Aniene.

Candidati, attesi i nomi del Movimento 5 Stelle. Conclusa la votazione on line, certa una ricandidatura di Ilaria Fontana. Conferma per la parlamentare uscente. Segneri non ci sarà, Frusone segue Di Maio.

Stalking nei confronti della ex convivente, operaio indagato. Indagini chiuse su un 46enne di Ceccano. A far scattare la denuncia la donna, che si è rivolta a un centro antiviolenza.

Ciclabili tra degrado e polemiche. Incuria e poca manutenzione per la pista nell’area Folcara, per quella storica che costeggia il Rapido e la corsia ad anello. Tutto pronto ormai per aprire alle biciclette il percorso dalla stazione ferroviaria al campus universitario.

La carica di Borrelli e Loria. Frosinone e la linea verde, presentati l’attaccante e il portiere arrivati in prestito dal Pescara e dal Pisa fino a giugno 2023. Gennaro: «Voglio aiutare con prestazioni, gol e assist». Leonardo: «Noi giovani faremo di tutto per emergere».

