Le Prime Pagine dei giornali di domenica 18 gennaio 2026

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 18 gennaio 2026

*

IL SANTO DEL GIORNO

SANTA PRISCA, FONDATRICE DELLA CHIESA OMONIMA SULL’AVENTINO – Secondo un’antica tradizione sarebbe stata battezzata all’età di tredici anni da S. Pietro e, come dice il suo nome romano, sarebbe stata la “prima” donna in Occidente a testimoniare col martirio la sua fede in Cristo. La protomartire romana sarebbe stata decapitata verso la metà del primo secolo. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDì 18 GENNAIO 1996

Il sindaco nomina i suoi assessori. I consiglieri di Forza Italia contestano ma da Roma lo approvano. Della vecchia giunta l’unico superstite è Biagio Cacciola di Alleanza Nazionale, che conserva la Cultura e la delega di vice. Scelti Sandro Silenzi, Tonino De Luca, Angelo Gallotta, Giancarlo Bevilacqua, Max Chiappini, Giacomo Delli Colli e Pierluigi Lucchese.

Titoli e soldi falsi, gli arrestati: “Avevamo tanti debiti e spese“. Sentiti tre dei sei finiti in carcere.

Ritenuta invalida, poi guarita e licenziata: controlli sui certificati. Già indagati oltre alla donna, anche sei funzionari Usl.

“Mi ha stuprato“: mentiva. Lei ora è sotto inchiesta. Cassino. Storia d’amore finita male. Una atroce vendetta: accusò il fidanzato di averla violentata per punirlo di averla lasciata e costringerlo a tornare da lei.

Giubileo, paura di non esserci. L’associazione ristoratori lancia l’allarme: in Ciociaria niente soldi. Critiche alla Provincia che non prende iniziative ma il presidente Gentile respinge le accuse e spiega. Il rischio è che il sindaco di Roma Francesco Rutelli rastrelli tutti i 3000 miliardi stanziati dallo Stato per l’evento del 2000.

Mancano i giudici e il presidente fa 138 Cause civili. Cassino. Gli avvocati si ribellano. Bruno Ferraro decide di fare tutto da solo per non bloccare la Giustizia.

Fiat, tutti vanno in cassa meno a Cassino. Mentre le altre fabbriche italiane si fermeranno, in Ciociaria si lavora. I modelli Bravo e Brava tirano molto e se ne producono 1000 al giorno, i sindacati: verificare i ritmi di lavoro.

LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 18 GENNAIO 2026

