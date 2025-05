Le Prime Pagine dei giornali di domenica 18 maggio 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 18 maggio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni I, papa e martire. Toscano di origini, Giovanni I è Papa dal 523 al 526 e deve combattere contro l’eresia dell’arianesimo. Per ricucire lo strappo l’ariano re dei Goti Teodorico lo invia a Costantinopoli, ma al suo ritorno lo fa imprigionare a Ravenna, dove muore. È martire dalla Chiesa latina. (Leggi)

I TITOLI DI GIOVEDI’ 18 MAGGIO 1995

“Otto giorni per la squadra“. Nel fine settimana iniziano le consultazioni ufficiali con i Partiti della maggioranza di centrosinistra. Provincia, il neopresidente alle prese con la scelta degli assessori. A livello di ipotesi questa la distribuzione dei sei posti in giunta: due al Pds, uno a popolari, laburisti e pattisti; in tre aspirano al sesto.

Quattro magistrati vanno via, i nomi dei possibili sostituti. Carenze d’organico in tribunale. All’incarico di presidente aspirano Dell’Anno, Visca e Bonavitacola. Al CSM una delegazione di avvocati ha chiesto l’invio di altri 10 giudici.

Nuovi sequestri alla Usl. Si gonfia lo scandalo delle spese inutili e costose in farmacia. Interrogata ieri dal magistrato la teste chiave delle indagini, trasferita all’improvviso a Cassino. Il giallo del camion pieno di medicinali scaduti.

La crisi viaggia in 182. Alla Fiat di Cassino a pieno ritmo l’allestimento della linea, riassorbiti 100 cassintegrati per i percorsi di formazione. Nuovo modello Fiat, a rischio 250 posti nelle aziende dell’indotto. La Sisa tra le fabbriche che non sono state capaci di adattarsi al cambiamento. La Rockwell chiuderà a fine mese.

Piscine incompiute, il Comune cerca soci in affari. A Cassino appello all’università. I debiti miliardari accumulati per i vecchi espropri mai pagati hanno paralizzato i progetti della giunta. I nuovi impianti sportivi in difficoltà.

Quel colpo di pistola fu esploso per uccidere. Nel dicembre scorso Francesco Protano sparò in bocca all’amante a Piedimonte San Germano. La difesa contesta i risultati degli esami.

Marche da bollo introvabili. Proteste dei rivenditori contro le Poste per i rifornimenti inadeguati. Scorte al limite, dopo il cambio di gestione dei valori bollati che prima era in mano alle banche. Carenze organizzative negli uffici postali.

