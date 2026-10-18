Le Prime Pagine dei giornali di domenica 18 ottobre 2026

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 18 ottobre 2026
*
Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 18 ottobre 2026
*
IL SANTO DEL GIORNO
San Luca evangelista, medico, patrono degli artisti. San Luca è, dei Santi Evangelisti, il più fine descrittore delle psicologie, e deve probabilmente la sua fama di Santo pittore proprio a questa caratteristica. La sua festa cade il 18 ottobre. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE 2006
Il ricordo del prof: «Una vera scienziata». Era di Pontecorvo la ricercatrice trentenne morta nello scontro tra due vagoni della metro a Roma. La città in lutto: «Perdita gravissima». Il docente relatore della sua tesi ricorda Alessandra Lisi: «Ragazza meravigliosa».
Usura, la vittima fa arrestare i suoi aguzzini. La Guardia di Finanza ha fermato due rom a Sora: avrebbero praticato interessi del 500%.
«Multipiano, i lavori a novembre». L’annuncio è dell’assessore Giaccari dopo la nuova delibera approvata dalla giunta comunale di Frosinone. Ai privati anche i soldi delle strisce blu per 544 auto. Meno incassi per il Comune
Allevamenti di bufali, trecento allevatori a confronto per uscire dalla crisi. Il problema dei capi maschi che rischiano di essere inutilizzati.
Iachini: «Il Frosinone? Ci farà soffrire». Intervista all’allenatore della formazione che sabato affronterà i giallazzurri al Matusa. L’obiettivo è la prima vittoria fuori casa. Il tecnico del Piacenza tesse gli elogi dei canarini: “Squadra con elementi di qualità”.