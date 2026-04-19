Le Prime Pagine dei giornali di domenica 19 aprile 2026

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 19 aprile 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 19 aprile 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

San Leone IX, papa. Originario dell’Alsazia, regione a lungo contesa tra Francia e Germania, Leone IX, al secolo Brunone di Dagsburg, arriva a Roma dopo anni di episcopato a Toul. Da Papa combatte contro la simonia e scomunica Michele Cerulario, innescando così lo Scisma d’Oriente. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI 18 APRILE 1996

Armi e droga, cinque in manette a Pontecorvo. La gang importava eroina e pistole per rapine dalla Campania. Alle indagini di Squadra Mobile e carabinieri hanno collaborato anche i servizi segreti del Sisde. Il lavoro degli investigatori è partito alla fine dell’anno scorso dalle rivelazioni di un pentito su delitti commessi in Ciociaria fino al 1987.

Ad agosto via ai lavori per riasfaltare le strade cittadine. Opere per più di 2 miliardi a Frosinone. Ancora bloccati i cantieri dei due mega parcheggi e del conservatorio.

“Davide voglio venire con te“. Scene di disperazione della madre e del padre del piccolo annegato. Ieri mattina i solenni funerali del bimbo a spese del Comune. Il sindaco D’Ottavi duro con l’assessore regionale Hermanin.

Dodici famiglie per due comuni. Vivono sui confini di Roccasecca e Roccadarce, caos per tributi e servizi. La paradossale vicenda che si trascina da anni comporta disagi notevoli per decine di sfortunati abitanti. Il primo cittadino Antonio Abbate si è finalmente rivolto ad un legale affinché intervenga subito la Regione.

Niente TAC in ospedale e Pronto Soccorso in tilt. Sindacati contro la Usl. Malasanità al “De Bosis” di Cassino.

LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 19 APRILE 2026

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