Le Prime Pagine dei giornali di domenica 19 gennaio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 19 gennaio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni, vescovo di Ravenna. Mentre l’intero Paese è sconvolto dalla guerra contro i Longobardi, a Ravenna c’è Giovanni, un vescovo santo che si occupa egregiamente delle necessità della sua gente e della sua Chiesa. A lui Papa Gregorio Magno invia il libro della Regola pastorale. Muore nel 595. (Leggi).

I TITOLI DI GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1995

Le toghe chiedono rinforzi. Il procuratore capo Ferri: “Troppo pochi affari giustizia“. Nella relazione giudiziaria di fine anno lanciato l’allarme in Ciociaria micro criminalità in aumento. Il responsabile del Pool investigativo lamenta anche i ritardi nella realizzazione del nuovo palazzo di giustizia bloccato da oltre due anni.

Elezioni, cartello di centro sinistra: sì da popolari PS e socialdemocratici. Dopo l’accordo alla regione. I leader dei tre partiti concordi: “Uniti alla prossima tornata amministrativa per contrastare l’avanzata della destra. È l’unica alternativa“.

Prefetto contro il crimine. Vertice per aumentare i controlli a Ceccano. Il comitato provinciale per la sicurezza ha ascoltato il sindaco Cerroni che ha chiesto una maggiore presenza delle forze dell’ordine in città.

Cena di beneficenza con furto, VIP in tribunale. Rubata alla signora Wanda Iafrate una pelliccia da 30 milioni al castello di Fumone. Sentite dal giudice Maria Pia fanfani e Lucilla Vitalone che il 30 gennaio di due anni fa organizzarono la serata pro Somalia.

Respinti tecnici della ICAP. A Cassino primi effetti della revoca del via libera del Comune ai lavori per la linea superveloce. Due assessori ed un avvocato impediscono l’inizio delle opere. Accompagnati da polizia e ai carabinieri dovevano occupare dei terreni per interventi urgenti e indifferibili. E esulta anche il sindaco di Ceccano.

Interporto merci, ora anche Cassino vuole la struttura. Documento approvato in consiglio. Gli amministratori hanno assicurato che non intendono ingaggiare una battaglia di campanile contro il capoluogo: sarà centro di classe inferiore.

