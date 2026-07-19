La presidente del Consiglio comunale rimette sul tavolo il nome che lei stessa aveva bloccato mesi fa per la Segreteria Pd di Cassino. Perché il nome di Cardarelli non ha funzionato. Salera tace. E Vita, che aveva già preso le distanze, dice una sola cosa: solo con la convergenza di tutti. Il che significa che la convergenza non c’è