Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 19 luglio 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 19 luglio 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
SANT’ELIA, PROFETA – “Il Signore è il mio Dio”: questo significa il nome Elia. Profeta del IX secolo a.C., vive in Israele consacrando la sua vita a suscitare nel popolo il riconoscimento del Signore come unico Dio, senza lasciarsi ingannare dall’idolatria. Energico e intransigente, scompare intorno all’805 a.C. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDì 19 LUGLIO 1996
Il 118 scoppia e lancia l’S.O.S. Emergenza sanitaria a rischio: mancano medici ambulanze e infermieri. Oltre il 50% dei 22 mezzi di soccorso in dotazione agli ospedali sociali andrebbe revisionato o sostituito.
Lite infinita in Forza Italia, Mastrangeli accusa Fanelli. Vacilla la poltrona del Sindaco.
Il Ministero del Bilancio: “Mai più sgravi fiscali per le industrie ciociare“. Duro colpo per l’economia locale. Cade nel vuoto l’appello lanciato dai parlamentari frusinati dell’ulivo.
Stupri di gruppo, caccia al quarto uomo. Esperia interrogati due dei tre muratori arrestati: “mai stati con prostitute“.
Supertreno, la beffa degli espropri. Malgrado le assicurazioni per gli indennizzi è tutto in alto mare. Nessuna certezza per le 113 famiglie che abitano a meno di 30 metri dalla nuova ferrovia. Monta la protesta. Nonostante gli impegni presi, l’Iricav non ha avviato alcuna trattativa con i proprietari delle case. Ma garantisce che entro l’anno tutti saranno liquidati.
Comune troppo lento salta l’approvazione del bilancio consuntivo. Cassino. Ci penserà un commissario. Le opposizioni all’attacco: “La giunta vuole evitare verifiche sul suo operato.
Contro la Tosap ricorsi e denunce. Alleanza Nazionale e Comunisti all’attacco su come viene gestita la riscossione della tassa. Ferentino.
LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI DOMENICA 19 LUGLIO 2026
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