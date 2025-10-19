Le Prime Pagine dei giornali di domenica 19 ottobre 2025

Un gesto semplice, un fascio di fiori lasciato davanti alla caserma di Cassino, diventa simbolo di un dolore collettivo e di una gratitudine profonda verso chi serve lo Stato fino all’estremo sacrificio. Dopo la tragedia di Castel d’Azzano, che ha strappato la vita a tre giovani Carabinieri, l’Italia si stringe attorno alle divise. Tra lutto e memoria, l’appello è chiaro: chi protegge la legalità non deve essere lasciato solo.