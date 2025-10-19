Le Prime Pagine dei giornali di domenica 19 ottobre 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 19 ottobre 2025
Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 19 ottobre 2025.
IL SANTO DEL GIORNO
San Paolo della Croce, sacerdote, fondatore dei Passionisti. Nato in una famiglia nobile decaduta, Paolo Francesco non si accontenta di fare il commerciante come il padre. Prima vuole combattere i Turchi, poi diventa eremita e nel 1725 fonda una nuova Congregazione, che adora la Croce e medita la Passione di Cristo come supremo atto d’amore: i Passionisti. (Leggi tutto).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 19 OTTOBRE 1995
Una scommessa da 27 miliardi. Approvato il piano di riqualificazione urbana, entro il 7 dicembre i progetti. Parla Paoalo Fanelli, sindaco di Frosinone. Edilizia, il Comune chiama i privati per ridisegnare la città. Il primo cittadino: “Ma gli imprenditori dovranno darci i soldi per opere di pubblica utilità e seguire le nostre indicazioni“.
La mega inchiesta sta per investire gli uffici regionali. Provincia, appalti da 30 miliardi.
Blitz antiprostituzione, in 22 nella rete. Controllati dalla polizia tutti i treni e le stazioni della tratta Roma Frosinone.
Laurea a Cassino, sbocchi facili. Un’indagine sui giovani laureati premia l’università ciociara rispetto alle altre del centro nord. Più opportunità di impiego per chi studia ingegneria e lettere. L’unico punto nero riguarda la facoltà di economia: le possibilità di trovare un posto sono inferiori del 10 %.
Impianto idrico, uno scandalo costato miliardi. Ad Esperia esposto alla magistratura. Raddoppiata la spesa dei lavori in pochi anni. Sotto accusa l’ente di bonifica.
Tangenti, nuove indagini alla CET. A Pontecorvo, secondo l’accusa, la società avrebbe occultato miliardi per ottenere appalti. L’impresa finita sotto inchiesta è specializzata nella costruzione di grossi impianti elettrici e telefonici.
Il Comune attacca la Usl per salvare il pronto soccorso. Anche il commissario prefettizio si schiera con l’ex sindaco Celani.