Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 2 agosto 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 2 agosto 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SANT’EUSEBIO, VESCOVO DI VERCELLI. È originario della Sardegna il primo vescovo di Vercelli, Eusebio, nominato nel 345. Qui il più grande sostenitore del Credo di Nicea si attira l’ostilità degli ariani, tra cui l’imperatore Costanzo che nel 355 lo esilia in Cappadocia. Tornato a Vercelli 7 anni dopo, riprende l’evangelizzazione. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDì 2 AGOSTO 1996

E la crisi colpì anche le culle. Per la prima volta in Ciociaria i decessi hanno superato le nascite. Secondo i dati forniti dall’Istat lo scorso anno sono nati 4482 bambini mentre i morti sono stati 4562. Il professor Sinibaldi: “Tra le cause, la precarietà del lavoro, la riduzione del potere di acquisto delle famiglie e la difficoltà di trovare abitazioni“.

La Ciociaria brucia, giornata nera per i vigili del fuoco. Ad Arce le fiamme minacciano le case.

Sexy club, arrestato il gestore. Il titolare del Pascià in manette per sfruttamento della prostituzione. Il locale a due passi dal casello autostradale di Pontecorvo animato da ragazze che dopo la consumazione al tavolino si appartavano con i clienti.

Veleni sullo stemma acchiappa affari. Comune. La Confesercenti attacca l’iniziativa dell’assessore Crescenzi.

Con il leasing la Provincia ultimerà Itis di Cassino. Primo contratto con una finanziaria.

Tassa rifiuti, parte la rivoluzione. Si pagherà per il quantitativo prodotto e non per l’area occupata. Progetto pilota della Provincia per risparmiare e riciclare l’immondizia. All’inizio interesserà 27 comuni. Ad alcuni utenti sarà distribuito anche un piccolo macchinario che trasformerà gli scarti domestici in concime pronto per l’utilizzo.

Scuole troppo sporche, la Usl la bacchetta Comuni e Provincia. Cassino. Invito a mettersi in regola.

Le ferie congelano la lotta. Riprenderà a settembre la protesta contro i 65 licenziamenti all’ex winchester. Ieri vertice inconcludente tra aziende sindacati. Il direttore non conosceva i particolari del programma di rilancio.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI DOMENICA 2 AGOSTO 2026

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