Le Prime Pagine dei giornali di domenica 2 febbraio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 2 febbraio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Caterina de’ Ricci, vergine domenicana di Prato. A 14 anni entrò nel monastero di San Vincenzo a Prato dove trascorse una vita fatta di esperienze estatiche con forti segni corporali, che inizialmente suscitarono diffidenza nelle sue consorelle. Questo perché al centro del suo cuore rimase sempre la contemplazione della Passione di Gesù. (Leggi).

I TITOLI DI GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1995

“Papà, Nonno mi bacia e mi tocca“. Chiesto il rinvio a giudizio dopo la denuncia della nipotina. Squallida storia di una bambina di otto anni che scrive una lettera al padre in carcere per omicidio.

Mozzarelle Infette, la Valverde verso il collasso. Presso la decisione del giudice. Sindacati preoccupati: “Questa storia rischia di bloccare il piano di rilancio concordato con la regione“. Da tre mesi operai senza salario.

Rapinatore ucciso, il padre colpito da infarto. Sgurgola. Ha appreso la notizia della morte del figlio in uno scontro con la polizia a Roma, finisce in ospedale. Il bandito, da quattro mesi agli arresti domiciliari è stato colpito durante un fallito assalto a una banca nel quartiere tuscolano.

“Guido il terrore in casa”. La madre dei a parole tenere solo per Vincenzo. Drammatica testimonianza in tribunale nel processo per l’omicidio del prete e della perpetua. Mamma Mimminnella: “Guido mi ha detto, ‘convinci tu Vincenzo a prendersi tutta la colpa’”.

La Usl smobilita l’ospedale, in paese è rivolta. Ceprano. Accuse al manager. 13 infermieri verranno trasferiti nel capoluogo, la settimana prossima chiusa Radiologia, chiesto al sindaco di contattare il prefetto.

Medico colto da infarto. Dopo una lite con il suo superiore alla ex Usl di Sora. Il dottor Alvaro Petrucci si è sentito male dopo un’aspra discussione con la dirigente Di Paolantonio sui turni stressanti del servizio vaccinazioni.

Salvati nuovo assessore. Rifondazione polemizza. Anagni. Rimpasto in giunta.

Nuovo ospedale di Cassino, ora cambiano i progetti. Mancano gli studi delle aree. Nessuno ha pensato di verificare la consistenza del terreno su cui far sorgere il complesso. Il geologo Antonio Verni critica le procedure.

