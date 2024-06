Le Prime Pagine dei giornali di domenica 2 giugno 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 2 giugno 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Marcellino e Pietro, martiri sulla via Labicana. Marcellino e Pietro sono due tra gli innumerevoli Santi che da eroi hanno testimoniato il Vangelo e difeso la Chiesa nascente, perché torture e morte non li hanno indotti a voltare le spalle a Cristo. La loro vicenda si snoda tra la fine del III e l’inizio del IV secolo. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 2 GIUGNO 1994

Scala, perdite miliardarie. Ceccano. La crisi annunciata è esplosa, domani vertice all’Unione Industriale con i sindacati confederali. Il gruppo Annunziata corre ai ripari e taglia posti di lavoro. Scontro di cifre sull’indebitamento totale, fonti sindacali parlano di 350 miliardi; l’amministratore delegato smentisce.

I vigili urbani di Frosinone in rivolta: “Siamo stanchi di fare i posteggiatori”. Minacciano di sguarnire l’area dell’ospedale. Rientrato lo sciopero delle divise perché gli indumenti estivi stanno arrivando, adesso la protesta dei sindacati si concentra sul problema della sosta. Il comandante “Non hanno tutti i torti”.

In fuga dall’ospedale. I pazienti protestano: “Degenze inutili e costose per tutti”. Sale operatorie chiuse da sette giorni. Impianti elettrici poco sicuri hanno reso a rischio gli interventi chirurgici all’Umberto I di Frosinone, dove un ingegnere sta cercando di migliorare i sistemi di sicurezza.

Ticket spariti, due funzionari Usl alla sbarra. Il gip ha fissato l’udienza in tribunale. L’accusa è di peculato: avrebbero fatto sparire 30 milioni dei versamenti per le prestazioni specialistiche. Per la per la difesa invece la colpa sarebbe del caos in cui operava il servizio di riscossione.

Ceprano / Chirurgo dell’ospedale a giudizio. Non fu rintracciato sebbene fosse reperibile.

CoGeFar, i licenziati si incatenano. La prima notte di guerra in difesa del posto di lavoro all’impianto di Cassino dell’acquedotto campano.

Cassino / Revisori dei conti senza documenti sul bilancio denunciano la Usl. Presentato esposto. Gli esperti senza possibilità di conoscere le spese reali della struttura. Uno di loro: è il caos, non ci sono controlli.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 2 giugno 2024.

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot