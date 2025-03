Le Prime Pagine dei giornali di domenica 2 marzo 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 2 marzo 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Angela della Croce, vergine. Nata a Siviglia nel 1846, sceglie la vita religiosa dopo una visione: vede accanto alla Croce di Gesù una croce vuota. E’ la sua. Nel 1875 fonda le Sorelle della Compagnia della Croce, particolarmente attente ai malati, con il motto “Farsi povero con il povero per portarlo a Cristo”. (Leggi).

I TITOLI DI GIOVEDÌ 2 MARZO 1995

Corsi, partenza a ostacoli. Per le lezioni di recupero al via protestano presidi e studenti. Il provveditore: “E’ l’occasione buona per discutere con il Cotral, l’intera questione dei trasporti”. Non ci sono solo gli orari dei bus a rendere difficili le lezioni pomeridiane: preoccupano anche il carico di ore e la disponibilità dei docenti.

Candidati eccellenti, il sindaco Lunghi corteggiato dal CD. Sarebbe pronto a lasciare il Pds. Ieri sera incontro tra Forza Italia, Centro Cristiano Democratico e i Popolari. Se fallisce l’accordo via libera all’alleanza con i progressisti.

Spacciatore ferito a pistolettate. È di Arce, piantonato in ospedale a Frascati. Con lui è stato colpito anche un uomo originario di Catania, che è stato arrestato. In auto avevano 1 kg e mezzo di cocaina.

In arrivo la grande sete. Sorgenti in calo del 30% e condotte fatiscenti, è allarme. Da ottobre acqua razionata in 39 comuni della provincia. Sotto accusa gli enti che gestiscono il servizio. Aspra polemica tra il presidente degli Aurunci e il sindaco di Castro dei Volsci che in piena emergenza è costretto ad erogare acqua non potabile.

Infortuni sul lavoro, si mobilitano imprese e sindacati. Giornata di studio in Provincia al primo incontro. Sulla nuova normativa per la sicurezza e prevenzione hanno partecipato anche Prefetto, Usl, Ispettorato del lavoro.

Ceccano, Il prete ringrazia il sindaco comunista. il comune di Ceccano abbellisce la piazza antistante la chiesa di San Giovanni Battista e il parroco ringrazia pubblicamente il sindaco del Pds. Insomma, una storia da Don Camillo e Peppone ma al contrario.

