Le Prime Pagine dei giornali di domenica 2 novembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 2 novembre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Commemorazione di tutti i fedeli defunti. Il destino finale dell’uomo non è dissolversi nella polvere, ma l’eterna visione di Dio: per raggiungerla bisogna passare attraverso il buio della morte. Ecco perché commemoriamo i defunti: ci stingiamo a loro nella preghiera per raggiungerli in cielo nella gloria di Dio. (Leggi tutto)

I TITOLI DEI GIORNALI DI GIOVEDI’ 2 NOVEMBRE 1995

Qualità della vita, bocciati. Lo studio prende in considerazione 18 parametri: dal verde all’inquinamento, il traffico ed i consumi. Tra i capoluoghi di provincia, Frosinone in coda alla classifica. Il sindaco Paolo Fanelli: “Dobbiamo assolutamente risalire la china e creare nella gente la cultura ecologista che manca“.

Troppi assenti, il sindaco: “Allargo la maggioranza“. Fanelli vuole nominare altri due assessori. Domenica si torna in aula.

Sindacati, contrari all’offerta fatta dalla Lear Sitting per la ECT. “La Elcat di Pofi? Non ci interessa. Assumeremo 60 o 70 dei suoi ex lavoratori da utilizzare altrove. Nulla di più“. I due legali della multinazionale americana Lear Sitting sono stati perentori lasciando l’amaro in bocca ai sindacalisti accorsi l’altro ieri a Roma per il vertice convocato dal capo della task force governativa per l’occupazione.

Sospetti lungo la superstrada. L’opera si è bloccata a Castelmassimo perché il progetto prevedeva l’abbattimento di case e capannoni. Esposto in procura sui mega ritardi della Sora-Frosinone. L’onorevole Flavio Tanzilli chiede l’apertura di un’inchiesta per attribuire le responsabilità del lungo blocco dei lavori.

Tra Petrarcone e Picano scontro per guidare il partito popolare. A Cassino il sindaco fa proseliti. Reazioni ironiche e dure tra gli avversari del primo cittadino.

Se ne va il distretto militare. L’allarme lanciato dalla Cisl che chiede la mobilitazione dei parlamentari locali.



