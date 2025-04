Le Prime Pagine dei giornali di domenica 20 aprile 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 20 aprile 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Agnese da Montepulciano, vergine domenicana. Di famiglia nobile, a 9 anni Agnese entra nella comunità di vergini chiamate “monache del sacco”; a 15 è già superiora del nuovo monastero fondato a Proceno, Viterbo. Tornata a Montepulciano, nel 1306 fonda il monastero domenicano di Santa Maria Novella. È canonizzata da Benedetto XIII nel 1726. (Leggi)

I TITOLI DI GIOVEDI’ 20 APRILE 1995

Acquisti folli in ospedale. Indagini della procura dopo il rinvenimento di protesi e medicinali scaduti per oltre 1 miliardo. Truffa e abuso d’ufficio: sotto inchiesta tre dirigenti della Asl. In 10 rapporti dei carabinieri riassunti gli affari che si sarebbero nascosti dietro le varie ordinazioni. Si vuole appurare se i funzionari della Usl abbiano favorito le ditte fornitrici in cambio di cosa.

Rapine ai blindati: il giudice firma 14 ordini di arresto. Notificati a persone già in carcere. Agli uomini d’oro della banda di Giuliano Antonucci sono stati contestati nuovi colpi messi a segno tra Frosinone e Latina dopo il 1993.

Il pubblico ministero ha deciso: la Valverde deve fallire. Drastica richiesta del magistrato che indaga sulla gestione del consorzio. Per gli ex amministratori, dopo gli arresti potrebbe scattare l’ulteriore reato di bancarotta fraudolenta. Gli attuali responsabili cercano soluzioni

Tre gemellini ora lottano per vivere. Il quarto nato è morto per improvvise complicazioni respiratorie. Attaccati al respiratore artificiale e nutriti con una miscela di proteine e carboidrati iniettata per via endovenosa. Così stanno trascorrendo i primi giorni di vita i tre gemellini prematuri messi al mondo nel giorno di Pasqua all’ospedale di Frosinone da Rosalba Ciacciarelli impiegata di 36 anni di San Giorgio a Liri, sposata con Leonardo Cerelli, un operaio dell’indotto Fiat.

Stroncato da un infarto l’ex sindaco Spaziani. Dante Spaziani non ce l’ha fatta. A 71 anni l’ex sindaco del capoluogo è morto stroncato da un infarto. Il suo cuore già provato da un precedente attacco da cui però si era ripreso benissimo si è fermato nella notte tra martedì e mercoledì.

La Usl conferma: è un felino. Dalle analisi degli escrementi e dei giacigli trovati nei boschi la certezza sul tipo di animale avvistato. La belva vista vicino Fontana Liri potrebbe essere un ghepardo. Intanto altre due donne ed un ferroviere hanno avuto un incontro ravvicinato. “Aveva dei lunghi baffi e un coniglio in bocca“, hanno detto.

Il sindaco ordina: non chiudete la guardia medica. A Fiuggi scontro con la Usl. Giuseppe Celani ha invitato il Ministero della Sanità e la Regione a garantire la permanenza dell’importante servizio sanitario in città.

Prodotte le prime Berline C. 128. A luglio rientrano i cassintegrati, i sindacati ottimisti sul futuro della fabbrica cassinate, unica a sfornare il nuovo modello. In crisi alcune aziende dell’indotto senza commesse.

Sentenza del Pretore: mutuati senza confini. A Cassino innovativa decisione del magistrato del lavoro. Ogni medico può avere pazienti in tutta la Usl e non più, come stabiliscono i regolamenti interni in vigore, in una sola zona.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 20 aprile 2025.