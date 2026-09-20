[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 20 settembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 20 settembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

Ss. Andrea Kim Taego˘n, sacerdote, e Paolo Chông Hasang e Compagni, martiri coreani. Il sacerdote Andrea Kim Taegon e il catechista laico Paolo Chong sono tra i 103 martiri della Chiesa coreana canonizzati da Giovanni Paolo II nel 1984 a Seul: tra loro, tre vescovi e sette sacerdoti; 10 gli stranieri. Altri 124, invece, sono stati beatificati da Papa Francesco nel 2014. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE 2006

Cade mentre aggiusta il tetto e muore. Giovanni De Bellis di Esperia stava lavorando nell’abitazione della madre a Castelnuovo Parano. Il pensionato di 60 anni precipita per 7 metri: due ore di agonia.

Ascensore inclinato, contesa sul biglietto. L’assessore: pagherà solo chi lascerà l’auto. Il dirigente: non basta. Allo studio il piano economico. Ecco cosa accade nelle altre città.

Il vantaggio non basta, canarini sciuponi. Frosinone battuto dal Rimini per 2 a 1 dopo un secondo tempo da dimenticare. I giallazzurri erano andati in vantaggio con Di Nardo, ma dopo l’uscita di Lacrimini e Rimoldi la squadra si spegne.

LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 20 SETTEMBRE 2026