Le Prime Pagine dei giornali di domenica 21 dicembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 21 dicembre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

San Pietro Canisio. Primo gesuita olandese, San Pietro Canisio, vissuto nel XVI secolo, è venerato come secondo Apostolo della Germania dopo san Bonifacio. Fecondo scrittore, è stato uno degli artefici del rinnovamento spirituale della Chiesa cattolica promosso dal Concilio di Trento. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 21 DICEMBRE 2024

Abusi choc su una disabile. Condannato un operaio di 60 anni, aveva costretto a rapporti sessuali una donna con problemi psichici. L’uomo di Sgurgola adesso dovrà scontare quattro anni,

«Il mio cuore impazzito, dicevano che era ansia». Aurora Rosati e la patologia scoperta dopo 15 anni: «Fino a 280 battiti al minuto». Nessuno si era accorto del suo malessere, è stata operata dopo la gravidanza.

Stellantis, linee ferme, stop fino al 20 gennaio. Nuova doccia gelata per i lavoratori che resteranno a casa per 45 giorni `Restano in bilico i 32 addetti alle pulizie:ancora non c’è stato il rinnovo dell’appalto.

Lite al centro di accoglienza, due giovani feriti: è giallo. Paura nella struttura di via Conte Canofari, un ragazzo soccorso dalla Guardia di Finanza .`Il responsabile: «Ospiti integrati, non si sono mai registrati problemi».

Frosinone, nuovo esame. I giallazzurri impegnati in trasferta in una gara delicataPossibilità di agganciare in classifica gli avversari.

