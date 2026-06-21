Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 21 giugno 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 21 giugno 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN LUIGI GONZAGA, GESUITA, PATRONO DELLA GIOVENTÙ CATTOLICA – Nobile erede di un illustre marchesato, Luigi ben presto capisce che il Signore lo vuole da un’altra parte e rinuncia a ricchezze e mondanità preferendo la preghiera, la penitenza e il servizio nella vita che conduce tra i Gesuiti. Muore di peste a Roma nel 1591, “martire della carità”. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDI 21 GIUGNO 1996

Atti di libidine, docente indagato. Lo accusano sette sue alunne di 12 anni della scuola media di Villla Santo Stefano. Le ragazze, interrogate dal sostituto Procuratore Coletta, hanno confermato le accuse al professore. Intanto la magistratura sta per decidere sull’insegnante di Sora, denunciato da una studentessa del liceo.

Stop ai mercati regionali, il Comune congela il nuovo piano. Protestano gli ambulanti del capoluogo.

Mamme contro la Usl: “Vogliamo il parto indolore per tutte“. In poche oggi usufruiscono del servizio all’Umberto I, direzione sanitaria sotto accusa.

“Abolire il tribunale è follia“. Il presidente: “La soppressione favorirebbe le infiltrazioni camorristiche“. Cassino. Mobilitazione generale per bloccare il progetto del ministero che vuole la fusione con il capoluogo. Il rappresentante dell’ordine forense concorda: “Chiudere il palazzo significa consegnare il territorio alla malavita”.

Patto per lo sviluppo, la Cgil: “Tutti coinvolti oppure sarà inutile“. Nuove critiche all’accordo separato. Confartigianato e Cna lanciano appelli per la ripresa del dialogo presso la Provincia.

Scontro frontale, muore operaio Fiat. Pasquale Rosano abitava ad Arce ed era appena uscito dalla fabbrica.

Consorzio rigenera computer e toner. Cassino. Iniziativa della Provincia.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI DOMENICA 21 GIUGNO 2026

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