Le Prime Pagine dei giornali di domenica 21 luglio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 21 luglio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Ezechiele, profeta. Il più fermo dei quattro grandi profeti della storia di Israele, Ezechiele è venerato dalla Chiesa come Santo. Deportati dal 597 assieme al suo popolo in Babilonia, rincuora gli esuli annunciando la Parola di Dio. Il suo libro nell’Antico Testamento è pieno di visioni e simbolismi. (Leggi qui).

I TITOLI DI GIOVEDI 21 LUGLIO 2022

Antibiotico letale, due a giudizio. Un medico di base e una farmacista dovranno rispondere di omicidio colposo. La vittima una 65enne di Arce deceduta nel 2019. La procura sospetta un’allergia.

Partiti i nuovi sensi unici«Così limiteremo i disagi». Attive le modifiche in via Marittima e via Fontana Unica per la pista ciclabile. L’assessore Retrosi: «Stiamo pensando a vigili urbani sul posto per evitare il caos»

È morto Luigi Russo, ex vice sindaco di Cassino: era risultato positivo al Covid. Si è spento in un ospedale della Capitale, dove tre giorni fa era stato ricoverato in condizioni serie. Dopo un malore accusato qualche settimana fa, il quadro clinico si è aggravato nelle ultime ore a causa di complicazioni provocate dal Covid.

Cassino. Comando vigili a rischio, ore decisive. La grave carenza di personale mette a dura prova il lavoro, la pianta organica prevede 90 agenti: in servizio solo in 15. Il sindaco Enzo Salera: «Attendiamo l’ok dal ministero al piano del personale, tenteremo di fare assunzioni».

Missione difesa per Mister Mercato. Ancora non c’è un sostituto di Zampano, il direttore Angelozzi a caccia di soluzioni. Ieri sgambata con la Primavera in vista dell’amichevole con il Bari.

