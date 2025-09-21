Le Prime Pagine dei giornali di domenica 21 settembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 21 settembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 21 settembre 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Matteo, apostolo ed evangelista. Da esattore delle tasse ad apostolo ed evangelista. E’ la parabola della vita di San Matteo, chiamato Levi e vissuto al tempo di Gesù. La Chiesa lo festeggia il 21 settembre e il suo nome significa “Dono di Dio”. San Matteo è il patrono di banchieri, commercialisti ed esattori. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE 1995

Maxi clinica, ecco il progetto. A Ceccano per recuperare la struttura destinata al nuovo ospedale, ma abbandonata da 20 anni. Oggi illustrata l’iniziativa che vede insieme pubblico e privato. Usl, Ministero della Sanità, Inail, Università e Sanatrix con 60 miliardi realizzeranno un centro per la neuro e la cardiochirurgia.

Strage scampata, e polemica su mancati controlli. La bomba di San Giovanni incarico.

Sanzione miliardaria. L’Inps ha accertato una maxievasione di contributi a carico di un laboratorio di analisi.

Il sindaco Fanelli spara sull’interporto. Il primo cittadino sposa l’idea di una struttura più piccola e utile.

Chiesta indagine sullo sciopero. Vertice dei magistrati per riprendere le cause civili da domani, un ricorso dei legali contro i giudici. Si spacca a Cassino il fronte degli avvocati, uno va in udienza. Dura nota della Confesercenti contro il blocco della giustizia. Sessanta commercianti rischiano il fallimento delle loro aziende.

Anziani contagiati, denunce. Ad Alatri attesa per i risultati delle analisi dopo la chiusura dell’hotel.



LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 21 SETTEMBRE 2025