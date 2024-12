Le Prime Pagine dei giornali di domenica 22 dicembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 22 dicembre 2024

Santa Francesca Saverio Cabrini, vergine, fondatrice delle Missionarie del S. Cuore di Gesù. Aveva capito che la modernità sarebbe stata contrassegnata da enormi flussi migratori e da persone in fuga verso la pace e un futuro migliore e di loro si prese cura. E’ Santa Francesca Saverio Cabrini nelle parole di Francesco. (Leggi).

I TITOLI DI GIOVEDI’ 22 DICEMBRE 1994

Conservatorio, pagheranno tutti. La Regione mette sotto accusa il Consiglio di amministrazione dopo l’apertura dell’inchiesta giudiziaria per truffa e falso a carico del direttore. Sperperati 140 milioni di lire per incidere un compact disk non rientrante tra le spese autorizzate dell’istituto. Il sindaco: “Ho la coscienza a posto“.

Meno infortuni nei cantieri. Più prevenzione. Imprenditori e sindacati uniti. Il comitato tecnico paritetico lancia un progetto che coinvolgerà le Scuole Geometri per formare una mentalità che privilegi la sicurezza.

Condannato rapinatore pentito. Dopo il colpo si accertò delle condizioni del direttore ferito. Inflitto un anno per la rapina alla Banca della Ciociaria presso il Giglio di Veroli. Oggi processo a due banditi accusati dei colpi ai danni di gioiellerie di Ceccano e Castro dei Volsci.

Quando il presepe diventa arte. La mappa di tutte le più belle creazioni esposte in Ciociaria. Nel capoluogo l’opera di Lello Fiorillo promossa dal Comune a simbolo del Natale in città. In programma anche le rappresentazioni viventi: appuntamenti a Collepardo, Cassino e Ferentino.

Lucciola uccisa, Meccanico dal giudice. Il presunto assassino è accusato di omicidio volontario. La donna, 39 anni di Villa santa Lucia, la notte tra il 21 e il 22 giugno fu investita da un’auto che poi si dileguò. Unico accusato è un meccanico di 46 anni.

