[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali di domenica 22 febbraio 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

*

Le Prime Pagine dei giornali di domenica 22 febbraio 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

*

IL SANTO DEL GIORNO



San Massimiano di Ravenna, vescovo. Istriano di nascita, Massimiano fu nominato primo arcivescovo di Ravenna dall’imperatore Giustiniano, ma per dieci anni svolse anche la funzione di Primate d’Italia quando il Papa si assentava. A lui si devono capolavori come le chiese di San Michele e San Vitale e la sconfitta dell’arianesimo.

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO 1996

Giunta, il Polo non c’è più. Il sindaco azzera gli accordi “da Nino“ e sceglie da solo gli assessori. Consiglio comunale di fuoco: CCD, CD e parte di Forza Italia contro Fanelli, le opposizioni occupano l’aula. Morgia, capogruppo degli azzurri, parla di ricatti mafiosi. Nell’esecutivo rientrano De Padua e Chiappini, debuttano Crescenzi e Scaccia.

Allarme rifiuti tossici, sollecitata indagine parlamentare. Ad Arce per gli oli nell’ex cartiera. Vertice alla regione sui pericoli di inquinamento.

Tasse, indagini alla Provincia. La Digos vuole fare luce sul fallimento del progetto per il recupero della Tosap. Oltre a non avere incassato 2 miliardi l’Amministrazione provinciale avrebbe consentito 188 milioni di straordinari ai dipendenti.

Via libera a Giurisprudenza. Il Senato accademico dell’Università di Cassino, presieduto dal rettore Federico Rossi, ha espresso parere favorevole alla istituzione a partire dal prossimo novembre della facoltà di giurisprudenza.

La Videocolor torna ad assumere. Ventotto figli di caduti sul lavoro entro ottobre varcheranno i cancelli. Malgrado la grave crisi di mercato, i centinaia di migliaia di cinescopio accatastati nei magazzini. Intanto domani l’azienda incontra i sindacati, si parla di cassa integrazione.

Case invece di aziende, a giudizio per falso la commissione edilizia. A Vallerotonda dopo il sì a 22 progetti. Fabbriche fantasma, progettate per aggirare la legge. La procura della Repubblica di Cassino ha indagato due anni per verificare quel sospetto.

Controlli a tappeto per il Sacco. Denunce e sequestri in aziende per i depuratori fuori uso. Blitz dei carabinieri nell’alta Valle, tra le province di Frosinone e di Roma. Attese nuove ispezioni.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot