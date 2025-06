Le Prime Pagine dei giornali di domenica 22 giugno 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 22 giugno 2025

San Paolino, vescovo di Nola. Dietro all’adesione al Vangelo di San Paolino, patrizio romano, ci sono Sant’Ambrogio e Sant’Agostino, due “giganti” della fede..A Nola costruisce un Santuario e opere per i più poveri. Eletto vescovo della città campana muore nel 431, un anno dopo l’amico Agostino. (Leggi).

I TITOLI DI GIOVEDÌ 22 GIUGNO 1995

I medici vuotano il sacco. Inchiesta sugli sprechi in ospedale: ascoltati dal magistrato quattro chirurghi del pronto soccorso. Interrogati sulle cartelle falsificate e sui trasferimenti dei pazienti. Ai sanitari sono state chieste delucidazioni su circa 250 fascicoli clinici che i carabinieri del NAS hanno sequestrato a “chirurgia d’urgenza“.

Esami di maturità, controlli a tappeto per i professori malati. Oltre 100 rinunce in Ciociaria. Raffica di visite fiscali per gli assenti. La prova si è svolta regolarmente grazie alle sostituzioni. La solitudine dei giovani il tema più gettonato.

Tasse, recuperati 60 miliardi. In un anno scovati dalla Guardia di Finanza 35 evasori totali. È il dato che emerge dall’attività di un anno del comando gruppo della guardia di finanza di Frosinone. Il ciociaro si conferma discreto evasore e il consuntivo delle fiamme gialle lo conferma.

Dai campi un grido di allarme. I soli settori che tirano sono quelli legati alla produzione di vino e latte bufalino. Per il resto è un tracollo. Agricoltura, in tre anni persi 11.000 posti di lavoro. La crisi più grave colpisce i produttori di latte che scontano le pesanti conseguenze dei crack miliardari di alcuni grandi caseifici della Ciociaria.

Confesercenti: “Merci sospette nei mega Market“. Cassino. Denuncia alla Procura. Il presidente: “I prezzi di alcuni centri commerciali sono così bassi che nessuno li potrebbe applicare“. I fornitori cadono dalle nuvole.

Minacce di morte ai politici. Cassino. Indagini di polizia e carabinieri su lettere giunte in comune.

