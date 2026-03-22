[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali di domenica 22 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio
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Le Prime Pagine dei giornali di domenica 22 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio
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IL SANTO DEL GIORNO
Santa Lea, vedova romana. Di questa nobile romana parla S. Girolamo. Giovane vedova, invece di convolare a nozze con un personaggio in vista sceglie di entrare in una comunità cristiana sull’Aventino. Lascia le “vesti delicate” per il “ruvido sacco” e diventa “maestra di perfezione” di molte ragazze. Muore nel 384. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDI’ 22 MARZO 1996
Sciopero, toghe avvelenate. Oggi 60 avvocati diranno basta all’astensione dalle udienze. Dopo un anno di paralisi della giustizia prende corpo la contestazione contro i falchi della protesta. Già alcuni imputati hanno goduto della prescrizione. Molti sospettano che questo fosse il vero scopo del prolungarsi dell’agitazione.
Progetti di ospedali, accuse al manager: “Sul lodo ha mentito“. La reazione dei due professionisti.
Finanzia gioco d’azzardo. A Pontecorvo ennesima grave denuncia al Telefono anti strozzinaggio del Codacons. Il magistrato impone il segreto sulle vittime.
Commercio, crociata antiabusivo. Accuse di concorrenza sleale ai 120 circoli privati e club della Ciociaria. Secondo l’Unione commercianti fatturerebbero 16 miliardi l’anno e esentasse. Nel mirino anche le aziende agrituristiche. “Ronde” di esercenti pronte a fare i controlli per far scattare le denunce. Il presidente Papetti: “Gran parte dei clienti non sono affatto soci“.
Il Prefetto lancia l’operazione autostrada sicura. Istituite squadre di pronto intervento.
“Sindaco e ASI fanno abusi“. A Fiuggi pesanti accuse di Forza Italia. Celani: “Denuncerò tutti“.
Sciopero alla elicotteri meridionali per i due operai sospesi. Scioperano ad oltranza i 320 dipendenti dell’elicotteri meridionali. Protestano contro la sospensione dal servizio a tempo indeterminato di due operai accusati di avere danneggiato la pala di un elicottero CH 47.
Nuovo ospedale corsa contro il tempo. A Ceccano è pronto il progetto per la ristrutturazione del Santa Maria della pietà. Il piano dovrà essere approvato entro il 30 maggio prossimo, altrimenti si perderanno miliardi di fondi.