[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali di domenica 22 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

*

Le Prime Pagine dei giornali di domenica 22 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

*

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Lea, vedova romana. Di questa nobile romana parla S. Girolamo. Giovane vedova, invece di convolare a nozze con un personaggio in vista sceglie di entrare in una comunità cristiana sull’Aventino. Lascia le “vesti delicate” per il “ruvido sacco” e diventa “maestra di perfezione” di molte ragazze. Muore nel 384. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDI’ 22 MARZO 1996

Sciopero, toghe avvelenate. Oggi 60 avvocati diranno basta all’astensione dalle udienze. Dopo un anno di paralisi della giustizia prende corpo la contestazione contro i falchi della protesta. Già alcuni imputati hanno goduto della prescrizione. Molti sospettano che questo fosse il vero scopo del prolungarsi dell’agitazione.

Progetti di ospedali, accuse al manager: “Sul lodo ha mentito“. La reazione dei due professionisti.

Finanzia gioco d’azzardo. A Pontecorvo ennesima grave denuncia al Telefono anti strozzinaggio del Codacons. Il magistrato impone il segreto sulle vittime.

Commercio, crociata antiabusivo. Accuse di concorrenza sleale ai 120 circoli privati e club della Ciociaria. Secondo l’Unione commercianti fatturerebbero 16 miliardi l’anno e esentasse. Nel mirino anche le aziende agrituristiche. “Ronde” di esercenti pronte a fare i controlli per far scattare le denunce. Il presidente Papetti: “Gran parte dei clienti non sono affatto soci“.

Il Prefetto lancia l’operazione autostrada sicura. Istituite squadre di pronto intervento.

“Sindaco e ASI fanno abusi“. A Fiuggi pesanti accuse di Forza Italia. Celani: “Denuncerò tutti“.

Sciopero alla elicotteri meridionali per i due operai sospesi. Scioperano ad oltranza i 320 dipendenti dell’elicotteri meridionali. Protestano contro la sospensione dal servizio a tempo indeterminato di due operai accusati di avere danneggiato la pala di un elicottero CH 47.

Nuovo ospedale corsa contro il tempo. A Ceccano è pronto il progetto per la ristrutturazione del Santa Maria della pietà. Il piano dovrà essere approvato entro il 30 maggio prossimo, altrimenti si perderanno miliardi di fondi.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI DOMENICA 22 MARZO 2026

Screenshot