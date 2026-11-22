Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 22 novembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 22 novembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

Solennità di Cristo Re. Nel 325 si tiene il primo Concilio ecumenico nella città di Nicea in Asia Minore. In questa circostanza viene definita la divinità di Cristo contro le eresie di Ario: “Cristo è Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero”. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDì 22 NOVEMBRE 1996

Usura, carrozziere a giudizio. Ha prestato 60 milioni di lire a un piccolo imprenditore al tasso del 120%. Applicata per la prima volta in Ciociaria la nuova norma che prevede il reato di usura commerciale. Intanto conclusa nel Cassinate una maxi indagine delle fiamme gialle su grossi strozzini.

La Cgil in campo a difesa delle piccole medie aziende. Importanti aperture di Caruso. Il Segretario provinciale accusa apertamente la grande industria di strangolare le realtà minori.

Paga il pizzo rubando i soldi al papà. Bambino marocchino di 10 anni minacciato di morte da un connazionale.

Si riparte in attesa dei cannoni. La prima neve è tornata sui monti e si prepara la nuova stagione sciistica. Nessuna novità di rilievo quest’anno, gli impianti se continua così potrebbero aprire all’inizio di dicembre. Tutto è pronto per installare gli impianti per l’innevamento artificiale che sarà realizzato in Ciociaria l’inverno prossimo.

Sosta a pagamento, diventa più facile parcheggiare in centro. Cassino. Rivoluzione nel traffico.

Ime, niente accordo tra azienda e sindacati. Più vicino il licenziamento per 160 operai. Ceprano. Ora la vertenza si sposta all’ufficio del lavoro. Siglato il patto integrativo alla Videocolor.



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LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 22 NOVEMBRE 2026

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