Le Prime Pagine dei giornali di domenica 22 settembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

SS Maurizio e compagni, soldati e martiri. Anno 287 circa. Prima di assaltare dei Galli ribelli, l’imperatore Massimiano ordina un sacrificio agli dei. Maurizio, capo della Legione Tebea, un’unità composta di cristiani, si rifiuta e gli altri con lui: “Siamo tuoi soldati, ma anche servi di Dio”, scrivono. Massimiano ne decreta la morte. Leggi qui

I TITOLI DI GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE 1994

L’ambulanza non ce la fa più. Venticinque vecchie carrette a disposizione dei 13 ospedali. Quasi ogni giorno qualcuno rischia di morire per il ritardo nei soccorsi. Giovedì scorso da Sora chiedono un’autolettiga ad altri nosocomi, ma da Isola e Frosinone rispondono che “La nostra è in officina”. Malasanità anche nelle emergenze. La gran parte degli automezzi sempre in officina per riparazioni. Il caso limite a Sora dove una delle tre macchine ha già percorso 355.000 km. Poi la gravissima carenza di autisti e anestesisti.

Il prefetto Gianni: “Solo incontri ufficiali con Vitalone e Giulio Andreotti“. Respinge ogni sospetto l’ex prefetto del capoluogo ora a L’Aquila, sorpreso del rapporto inviato al DNA dalla Digos.

Fiuggi, comandante dei vigili a giudizio. Sequestro Conocchiella. Per tentata estorsione ai familiari. Domenico Parente venne coinvolto nella vicenda da Annarita Ambrosi uscita di scena dopo avere patteggiato la pena.

Cassino scoppia di traffico. Automobilisti inferociti, il Comune sta a guardare. Ingorghi paurosi e lunghe file: troppo pochi i vigili urbani per disciplinare la circolazione.

Per gli sgravi annullati, il sindaco: “Da soli faremo ricorso al Tar”. Sora. Se la Provincia non agirà in fretta. Il presidente provinciale dell’associazione abbigliamento, il primo cittadino Di Stefano e il consigliere comunale Umberto Geremia lanciano l’allarme: “Decine di aziende potrebbero chiudere”.

Terme, richiesti gli atti al Comune. Fiuggi. Ricorso contro l’azienda speciale al Consiglio di Stato. L’Ente Fiuggi contesta la legittimità della costituzione dell’Astif per gestire il complesso idrotermale. Presto il consiglio.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 22 settembre 2024.