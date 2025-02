Le Prime Pagine dei giornali di domenica 23 febbraio 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 23 febbraio 2025

San Policarpo, vescovo di Smirne e martire. San Policarpo, martire il 23 febbraio del 155 all’età di 86 anni, è annoverato fra i Padri apostolici, gli autori cristiani vissuti fra il I e il II secolo che hanno avuto stretti legami con gli apostoli. Discepolo di Giovanni, poi vescovo di Smirne, si distingue come pastore amorevole e autorevole. (Leggi)

I TITOLI DI GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO 1995

Ancora ritardi nella consegna di 350 alloggi popolari in 9 comuni. Lo Iacp promette che entro l’estate 350 case verranno occupate ed altre 300 ne saranno costruite. Nel capoluogo desta scandalo il caso di 32 famiglie in attesa da ottobre di entrare negli appartamenti pronti di via Mola Vecchia punto. Accuse all’Enel.

Lunghi candidato dei progressisti? Il Pds non lo esclude. Verso le elezioni in Comune a Frosinone. Il sindaco non ha ancora scelto però lo schieramento da guidare. De Angelis: “C’è l’accordo col partito popolare? Nessuna pregiudiziale sui nomi”.

Alla Fiat scontro sui cassintegrati. Firmato l’accordo, il loro numero è sceso ulteriormente a 850. A notte fonda si è concluso il braccio di ferro tra sindacati e azienda sul piano di ristrutturazione. Il rilancio attraverso la produzione di un nuovo modello. Se ne produrranno 1400 al giorno. Tra le novità: la trasferta per gli operai della Tipo a Torino per un periodo non superiore a 3 mesi.

Riciclaggio rifiuti, l’impianto partirà nonostante l’Enel. La Regione Lazio rassicura sull’impianto di Colfelice. La mancanza dell’elettrodotto rischia di far saltare l’apertura prevista per aprile ma dall’assessorato pensano a una soluzione alternativa.

