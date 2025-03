Le Prime Pagine dei giornali di domenica 23 marzo 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 23 marzo 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Turibio de Mogrovejo, vescovo di Lima. Noto come l’Apostolo del Perù, lo spagnolo Turibio è un insigne giurista che nel 1580, da laico, viene nominato vescovo di Lima. Per 25 anni, da vero pastore, si occupa dell’evangelizzazione gli Indios e della moralizzazione del clero. Santo dal 1726, è patrono dei vescovi latinoamericani. (Leggi)

I TITOLI DI GIOVEDI’ 23 MARZO 2024

Furti, spari e ladri in fuga. Anagni, esplosi colpi in aria dopo l’ennesimo tentativo di furto in località Vignola. Il latrare dei cani ha messo in allarme i residenti: «Qui non si vive più tranquilli».

Rocca un anno dopo: interventi e nuove sfide. Dalla sanità all’ambiente, le liste d’attesa da abbattere e l’accelerazione sul “Sin”. Agricoltura, edilizia e infrastrutture: le attività svolte a favore della Ciociaria.

Video, Forza Italia incalza. Chieste verifiche al Garante. I consiglieri Cirillo e Scaccia vogliono certezze sulla gestione dei dati personali. Dalla formazione del personale al registro degli accessi, i quesiti posti all’autorità.

Frode fiscale con i tartufi, imprenditore denunciato. Contestata evasione di 23 milioni di euro in quattro anni di attività. Vendeva tuberi provenienti dall’Iran come raccolto di eccellenza nazionale.

Frosinone, amnesie fatali. La retroguardia giallazzurra (60 reti) è la più perforata del campionato: la caduta libera iniziata con il Milan. Un mix di disattenzioni e sfortuna dietro reti pesantissime che hanno fatto scivolare i ciociari nella zona retrocessione

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 23 marzo 2025.