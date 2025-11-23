Le Prime Pagine dei giornali di domenica 23 novembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 23 novembre 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Clemente I, papa e martire. Noto come Clemente Romano è il quarto Papa, dall’88 al 97. Viene ricordato come “Padre apostolico” per la sua lettera ai Corinti volta a ristabilire la pace e considerata uno dei più antichi documenti sull’esercizio del primato del Papa. Secondo la tradizione è morto da martire. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI I TITOLI DI GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE 1995

Avino, un funerale blindato. Cassino. Decine di poliziotti e carabinieri hanno presidiato la città filmando anche i presenti alle esequie. Duemila persone hanno dato l’ultimo saluto all’avvocato ucciso. Si scava nella vita privata, ma i familiari insistono: è camorra.

Scuole occupate. Cassino capofila della protesta. Nove istituti in mano agli studenti. Autogestione al classico del capoluogo a Pontecorvo e ad Alatri.

Partono gli interrogatori. Appalto miliardario alla Usl: domani dal giudice due indagati.

Beffati migliaia di risparmiatori. Cresce la protesta in Provincia dove i depositi negli uffici delle Poste sono al primo posto nel Lazio. Il taglio dei rendimenti postali fa perdere 63 miliardi. Il tasso di interesse dei libretti scende dall’otto al 6%. I più colpiti sono i pensionati. Dura la reazione del sindacato.

Monta la protesta: “l’ospedale non va smantellato“. Ceprano. Progetto Usl sotto accusa.

Fiuggi, tutto come prima. Riconferma in blocco sia in Comune che al vertice dell’Astif. Il sindaco Celani: “Se la gente ci ha dato tanti voti vuol dire che tutti hanno lavorato bene. Dunque, meritano di restare“.

