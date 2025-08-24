[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 24 agosto 2025

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 24 agosto 2025.

*

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Giovanna Antida Thouret, Vergine, Fondatrice delle Suore di Carità. Di famiglia povera, rimasta orfana molto presto, la francese Giovanna Antida Thouret entra prima nelle Figlie della Carità, poi fonderà l’istituto delle Suore della Carità, per cui dovrà molto tribolare. Muore a Napoli nel 1826; viene beatificata e infine canonizzata da Pio XI nel 1934. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 24 AGOSTO 2024

Largo Turriziani, apre in centro la piazza anfiteatro. Via le transenne nell’area riqualificata, mercoledì la festa. Commenti positivi e qualche dubbio: «Sarà funzionale?»

Frosinone. Droga nell’accendino, arrestato imprenditore. Un 38enne bloccato in auto con sette dosi di cocaina, altro materiale a casa. Nell’ultimo mese sequestrati dai carabinieri 40 chili di sostanze stupefacenti.

Dai falegnami agli idraulici: spariti oltre 2mila artigiani. I dati della Cgia: tra il 2012 e il 2023 in Ciociaria il calo è stato del 20 per cento. La ricerca della Cna Frosinone: più della metà delle imprese non trova personale.

La pace dopo l’aggressione. Altobelli: «Ci siamo chiariti». Sora, lo schiaffo a Sora per gli schiamazzi: faccia a faccia tra il consigliere e l’attivista. Ma il circolo di Fratelli d’Italia tuona: «Fatto grave, non può rappresentarci in assise».

Il ritorno ruggente di “El Diablo”Piero Pelù accende il Palacoccia. Questa sera il concerto a Veroli nell’ambito della rassegna “Tarantelliri”. L’ex cantante dei Litfiba presenterà i brani dell’ultimo album “Deserti”.

Frosinone, debuttanti in regia. Questa sera (20.30) trasferta a La Spezia, guai per l’infortuniodi Gelli: a centrocampo Vural o Cichella, appena diciottenni.



LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI DOMENICA 24 AGOSTO 2025