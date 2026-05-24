Le Prime Pagine dei giornali di domenica 24 maggio 2026

Domenica e lunedì la città tirrenica al voto per eleggere il primo cittadino e il nuovo consiglio comunale. Una consultazione che avrà i riflettori puntati della politica provinciale e regionale: è l’unico centro del pontino a scegliere direttamente il proprio massimo rappresentante. Cinque i candidati, 13 liste in lizza, alle urne poco meno di 30 mila persone