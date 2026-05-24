Le Prime Pagine dei giornali di domenica 24 maggio 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 24 maggio 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 24 maggio 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
San Giovanni Battista De Rossi, sacerdote romano. Originario dell’Alessandrino, Giovanni viene ordinato sacerdote a Roma nel 1721. Qui fonda la Pia Unione dei Sacerdoti Secolari; in città diventa famoso in città come confessore: la gente fa a gara per averlo come padre spirituale. Muore nel 1764 per l’aggravarsi della sua epilessia. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDì 24 MAGGIO 1996
Un fiume da asfalto sulla città. 15 imprese all’opera, 3 miliardi e mezzo di lavori per fare le strade. L’assessore Tonino De Luca rispolvera il piano per ridare un volto decente alle vie più trafficate e martoriate. Il sindaco intanto pensa di affidare a una ditta il servizio di pronto intervento per tappare le buche. Ecco le 59 vie che il Comune promette di sistemare ad agosto.
Ottaviani all’attacco: “Iannarilli dimettiti e fai posto a Fanelli“. Lotta per la leadership in Forza Italia. Il coordinatore replica: “Pensa ai tuoi problemi, accuse false“.
Bocciati finanziamenti al piano Urbano da 400 miliardi. Il ministero dice no al capoluogo. Il sindaco dice che i privati potrebbero pagare tutto loro.
Atti di libidine due condannati. Patteggiano la pena giovane che toccava la sorella e anziano che circolava bimba. Due processi per reati sessuali.
Usura, ora tremano in molti. Fiuggi, si allarga macchia d’olio l’inchiesta avviata dalla procura. Sabato mattina sarà interrogato il vice segretario comunale arrestato sul posto di lavoro. Già un anno fa la Cassa Rurale Artigiana segnalò anomali movimenti di denaro sul conto bancario del funzionario municipale.
Anagni. Rimpasto in giunta, comunisti contro il sindaco. All’indomani della revoca dell’assessore all’urbanistica Cataldo Cataldi da parte del sindaco Bruno Cicconi.
Ferentino. Crisi in comune il centrosinistra è diviso. I capigruppo del consiglio comunale si incontreranno oggi pomeriggio per trovare il modo di uscire dalla crisi e andare ad elezioni anticipate.
LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 24 MAGGIO 2026
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